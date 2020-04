Zapowiedziany w zeszłym miesiącu Redmi Note 9S bardzo szybko dociera do Polski. Zgodnie z zapowiedziami poznaliśmy dziś szczegóły dotyczące dostępności i cen smartfona na naszym rynku.

Redmi Note 9S w Polsce - ceny i dostępność

Seria Redmi Note cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, producent chwali się, że udało się sprzedać już ponad 110 mln urządzeń wchodzących w jej skład. Redmi Note 9S określany jest mianem „mocnego średniaka”. Ile jesteście w stanie za taką propozycję zapłacić?

Redmi Note 9S będzie oferowany w Polsce od 7 maja, w trzech wersjach kolorystycznych - niebieskiej, białej oraz szarej. Wariant 4 GB RAM + 64 GB ma kosztować 1099 złotych, za wariant 6 GB RAM + 128 GB trzeba będzie natomiast zapłacić 1199 złotych.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 9S

Android 10 z MIUI 11

6.67-calowy ekran 20:9, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, 8nm

4 GB / 6 GB pamięci RAM RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 8 Mpix f/2.2, 119° + 5 Mpix f/2.4 do macro + 2 Mpix f/2.4 do wykrywania głębi

kamera przednia 16 Mpix f/2.48

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), dual SIM (nano-SIM + nano-SIM)

czytnik linii papilarnych

bateria 5020 mAh z ładowaniem 18W

USB-C, złącze słuchawkowe

wymiary 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

waga 209 g

Redmi Note 9S oferuje sporo, niestety zanosi się na jeden poważny mankament

Dopasowując to nieco do nazwy, producent zachwala smartfona dziewięcioma głównymi, jego zdaniem, cechami. Wszystkie możecie zobaczyć na powyższej infografice.

Na podkreślenie z pewnością zasługuje obecność szkła Gorilla Glass 5 zarówno na froncie, jak i na tyle (także na obiektywach aparatu) oraz fakt, iż całość pokrywa powłoka zapewniająca odporność na zachlapania. Wnętrze obudowy to przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, wspomniane już zasoby pamięci, bateria 5020 mAh mająca zapewniać dwa dni pracy na jednym ładowaniu oraz poczwórny aparat główny.

Czy faktycznie jest to mocny średniak? Można dyskutować, ale solidny już bez wątpienia. Łatwo zauważyć jednak coś, co niektórym może się nie spodobać. Podczas światowej premiery brakowało informacji o NFC. Niestety i dziś nic o tym elemencie nie usłyszeliśmy, a to może oznaczać, że po prostu go zabraknie, również u nas.

Co sądzicie o polskich cenach Redmi Note 9S?

Źródło: Xiaomi Polska

