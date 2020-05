Testowałem Xiaomi Mi Note 10 Lite i okazało się, że jest to znakomity smartfon, bardzo godny polecenia. Szczególnie imponuje długim czasem pracy na baterii (nawet 3 dni), dobrą jakością zdjęć i filmów oraz świetnym ekranem. Zobacz jakie jeszcze zalety i wady ma Mi Note 10 Lite.

4,7/5 Plusy - bardzo dobry czas pracy na baterii,; - duży, dobry wyświetlacz AMOLED,; - szybkie działanie,; - dobre aparaty z tyłu i z przodu,; - nagrywanie filmów 4K,; - NFC i dual SIM,; - wyjście słuchawkowe 3,5 mm,; - funkcja uniwersalnego pilota RTV,; - tylny aparat nie wystaje mocno. Minusy - telefon jest dość gruby, ciężki i bardzo duży (obsługa jedną dłonią może być utrudniona),; - czytnik linii papilarnych powinien działać szybciej,; - brak miejsca dla karty pamięci microSD.

Xiaomi Mi Note 10 Lite - recenzja

Polacy kochają Xiaomi do tego stopnia, że w maju 2020 producent wysunął się na pierwsze miejsce, pod względem liczby sprzedanych urządzeń mobilnych w Polsce. Tworzy on wydajne smartfony, w dobrej cenie, a przy tym ma bardzo mocną i stabilną pozycję w klasie tanich telefonów. Nowy Xiaomi Mi Note 10 Lite też jest godny polecenia. Oto dlaczego.

Przepis na sukces - najważniejsze składniki

Weź duży, dobry wyświetlacz, najlepiej AMOLED, żeby miał nasycone kolory, głęboką czerń i był zawsze włączony. Dodaj do tego jeden z najlepszych procesorów klasy średniej i sporo pamięci. Następnie dorzuć kilka różnych aparatów oraz nagrywanie filmów 4K.

Przypraw to łącznością NFC do płatności w sklepach, klasycznym wyjściem słuchawkowym 3,5 mm, funkcją uniwersalnego pilota RTV, dual SIM oraz najnowszym systemem.

Na koniec koniecznie dorzuć duży akumulator oraz umieść w ładnej obudowie z cienkimi ramkami. Teraz możesz usiąść i popatrzeć na swoje dzieło - oto Twój Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Czas pracy na baterii - bardzo dobry

Zacznę od rzeczy najważniejszej w tym smartfonie. Xiaomi Mi Note 10 Lite działa 2 - 3 dni na baterii (w moim przypadku zazwyczaj bliżej trzech). Filmy z internetu bez problemu można oglądać przez kilkanaście godzin, a filmy z pamięci telefonu nawet przez ponad 20 godzin. Dałem radę przeglądać na nim strony internetowe przez Wi-Fi, przez około 20 godzin lub ponad 15 godzin przez LTE.

Na tle większości innych, współczesnych smartfonów, jest to wynik wręcz fenomenalny. W praktyce bateria wytrzymuje tyle samo, co w droższej wersji Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro, albo nawet odrobinę dłużej.

Ładowarka dołączona do kompletu spisuje się dobrze, uzupełniając energię w dużym akumulatorze, w około godzinę. Szkoda, że nie ma szybkiego ładowania bezprzewodowego.

Czas pracy: 2 - 3 dni

SOT: 6,5 - 9,5 godziny

Pojemność akumulatora: 5260 mAh

Ładowarka w zestawie: 10 V x 3 A = 30 W

Czas pełnego ładowania: około 1 godzina

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Wyświetlacz

Panel AMOLED generuje obraz wysokiej jakości, w zasadzie identyczny, jak w droższym Mi Note 10. Ekran ma 6,47 cala, rozdzielczość 1080 x 2340 px (Full HD+), zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 5 i otoczony cienkimi ramkami.

Niestety aparat u góry umieszczono we wcięciu, które obecnie jest już niemodne i nie wygląda nowocześnie. Nawet Xiaomi usuwa je całkowicie w niektórych modelach (np. w starszym Mi 9T), albo zastępuje otworem w ekranie (np. w Mi 10 Pro).

Ogólnie jednak wyświetlacz zasługuje na pochwały. Generuje jasny, czytelny, wyraźny, szczegółowy i ostry obraz, z żywymi kolorami, wysokim kontrastem i idealną czernią. Jest nawet HDR10. Oglądanie filmów na Xiaomi Mi Note 10 Lite jest bardzo przyjemne, podobnie jak granie.

Typ wyświetlacza: AMOLED 60 Hz

Wielkość: 6,47 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2340 px

Jasność maks.: ok. 500 cd/m2

HDR: tak (HDR10)

Zagięte szkło i... ciekawostka

Boki ekranu są zagięte. Wiele osób tego nie lubi, bo trudno jest dobrać idealne szkło ochronne, więc trzeba używać folii.

Niektóre osoby mogłyby narzekać na to, że trzymając telefon z zagiętym szkłem przypadkowo dotykają ekranu. Na szczęście w tym przypadku nie trzeba się o to martwić, bo Mi Note 10 Lite ma regulowane strefy pasywne na bokach wyświetlacza.

Można ustawić jak duże paski z obu stron mają być nieaktywne. Dzięki temu nie ma obaw o to, że czułość na dotyk po bokach będzie za duża.

Wyświetlacz zawsze włączony

Funkcja wyświetlacza zawsze włączonego prezentuje godzinę, datę, procent baterii i ikony powiadomień zawsze na ekranie telefonu. Nawet po jego zablokowaniu. Nie zużywa przy tym zbyt wiele energii, bo telefon ma wyświetlacz AMOLED, który podświetla wyłącznie używane piksele. Wszystkie pozostałe pozostają wyłączone.

Co ważne wygląd zegara można zmieniać. W systemie dostępnych jest sporo interesujących wariantów.

Czytnik linii papilarnych w ekranie - dość wolny

Czytnik zazwyczaj odblokowuje telefon za pierwszym razem, ale tylko pod warunkiem, że palec, ani ekran nie jest mokry (nie może być nawet wilgotny, bo czytnik nie zadziała prawidłowo). Jego lokalizacja jest podświetlona tylko przez kilka sekund, a potem znika na zablokowanym ekranie. Dlatego trzeba trafiać w niego "na wyczucie".

Ponadto odblokowuje telefon trochę za wolno. Nie jest to poziom czytników Xiaomi, umieszczonych z tyłu obudowy.

Dobrze wykonany, ale gruby i ciężki

Obudowa jest szklano-metalowa. Wygląda nowocześnie, ale smartfon jest dość gruby (około 10 mm) i ciężki (ponad 200 gramów). Szkło jest zagięte również z tyłu, dzięki czemu telefon trzyma się w miarę wygodnie, ale warto zaznaczyć, że trzymając go jedną dłonią przez dłuższy czas, palce mogą męczyć się dość szybko, ze względu na ciężar.

Przyciski i szufladkę dla dwóch kart SIM (dual SIM), umieszczono na prawym boku. Co ciekawe slot SIM ma gumową uszczelkę, więc można założyć, że smartfon jest przynajmniej częściowo zabezpieczony, przed dostępem wody i kurzu.

Aparaty nie wystają zbyt mocno

Owszem obudowa jest gruba, ale aparaty tylne wystają tylko trochę - na około pół milimetra. To duża zaleta w porównaniu do droższej wersji Mi Note 10.

Wyjście słuchawkowe 3,5 mm i dobra jakość dźwięku

Wielu osobom spodoba się to, że Xiaomi Mi Note 10 Lite ma zwykłe, klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Możecie więc podłączyć ulubione słuchawki bez przejściówki.

Jakość dźwięku na słuchawkach jest wysoka. Telefon radzi sobie w miarę dobrze nawet z dużymi 150-omowymi słuchawkami. Dźwięk jest pełny, głęboki, dociążony, z mocnymi basami, a przy tym dość czysty. Na małych słuchawkach jest jeszcze lepiej, a na dodatek można oczekiwać wyższej głośności (chociaż głośnego słuchania nie polecam, jeśli komuś zależy na przyszłości swojego słuchu).

Przeciętny głośnik

Głośnik jest jeden i niestety nie da się napisać o nim wiele dobrego. Nie jest ani wybitnie dobry, ani bardzo słaby - po prostu przeciętny pod każdym względem. Brakuje niższych tonów, głośność jest co najwyżej wystarczająca, a czystość taka, jak w telefonach za 700 zł.

Uniwersalny pilot RTV

Na górze umieszczono nadajnik podczerwieni (IR), za pomocą którego można sterować np. telewizorem, klimatyzacją i innym domowym sprzętem. Opcja przydatna, gdy pilot się popsuje, albo nie możemy go znaleźć.

Wydajność

Procesor Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB RAM i dobrze zoptymalizowany system MIUI 11 (na bazie Androida 10), zapewniają dobrą wydajność. Telefon sprawnie radzi sobie niemal ze wszystkimi nowymi grami mobilnymi, aplikacjami, a także z płynnym odtwarzaniem filmów 4K.

Xiaomi Mi Note 10 Lite działa szybko, zwłaszcza po skróceniu czasu animacji (w opcjach programisty). Rzecz jasna, że nie jest to najszybszy telefon ze wszystkich, ale spisuje się świetnie w większości sytuacji.

4.6 Wyniki benchmarków AnTuTu 8 271445 6.3 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.47 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2340 px Waga 204 g 7.6 Bateria Bateria - rozmowy 2136 min. Bateria - internet 991 min. Bateria - filmy 1213 min. 9.1 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.3 Jakość zdjęć 5.2 Jakość wykonania 5.5

System i funkcje

Ciekawostką jest to, że w telefonie zainstalowano całkiem sporą garść zbędnych aplikacji, których nie każdy potrzebuje, a zajmują one pamięć. Wśród nich jest pięć gier i osiem aplikacji, takich, jak AliExpress, Amazon, eBay, WPS Office, LinkedIn, Facebook, Netflix i przeglądarka Opera. Na szczęście można je odinstalować.

Do tego Xiaomi dodaje jeszcze własne programy i funkcje oraz oczywiście pakiet aplikacji Google.

Warto wyróżnić to, że już przy pierwszej konfiguracji smartfona, mamy możliwość wyboru jednego z sześciu motywów graficznych. Jeden jest nawet wyraźnie opisany jako Gracz, co tylko podkreśla fakt, że jest to telefon do gier.

Mamy też możliwość ustawienia ciemnego i jasnego motywu systemowego oraz zmiany kolorów wyświetlacza.

Podobnie jak w kilku innych modelach Xiaomi, można ukryć done przyciski systemowe i zastąpić je gestami. Da się też zamaskować notch na górze ekranu.

W systemie znajdziemy antywirus, zaawansowaną funkcję czyszczenia pamięci telefonu, nagrywanie ekranu, współdzielenie plików przez Mi Share (Xiaomi, Redmi, a niedługo też Oppo, Vivo, Realme). Jest też druga przestrzeń chroniona hasłem, do dodatkowego zabezpieczania ważnych danych, tryb czytania (cieplejsze kolory wyświetlacza w nocy) i chmura Xiaomi do synchronizacji ustawień, zdjęć, filmów, zakładek oraz przenoszenia ich ze starego telefonu Xiaomi, na nowy.

Czy Xiaomi Mi Note 10 Lite ma dobry aparat?

Krótka odpowiedź brzmi: tak.

Mi Note 10 Lite oprócz podstawowego aparatu tylnego 64 Mpx, ma jeszcze ultraszerokokątny 8 Mpx i moim zdaniem zupełnie zbędny aparat makro 2 Mpx (do zdjęć z odległości kilku centymetrów - np. kwiaty, owady itp).



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, podstawowy



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, ultraszerokokątny



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, zoom 2x

Zoomu tak naprawdę nie ma, bo nie jest to powiększenie optyczne, lecz po prostu wykadrowany fragment z aparatu głównego. Umieszczam jednak zdjęcia dla podglądu jakości, bo zapewne wielu użytkowników i tak będzie korzystało z tej opcji. Tym bardziej, że przycisk zmiany powiększenia jest wyraźnie widoczny na ekranie i zachęca do korzystania z niego.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, podstawowy



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, ultraszerokokątny



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, zoom 2x

Realnie zdjęcia wykonywane w trybie automatycznym mają 16 Mpx, ale tyle w stu procentach wystarcza. Absolutnie nie zachęcam, do robienia na co dzień zdjęć 64 Mpx, bo wcale nie zyskamy o wiele lepszej jakości, a z pewnością szybciej zapchamy pamięć telefonu.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, podstawowy



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, ultraszerokokątny



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat tylny, zoom 2x

Zdjęcia makro są co najwyżej poglądowe. Ich jakość w ostateczności wystarcza do publikacji na Instagramie, ale do wydruku, nawet na małych zdjęciach 15 x 10 cm się nie nadają.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - zdjęcie makro



Xiaomi Mi Note 10 Lite - zdjęcie makro

Jest też oczywiście specjalny tryb nocny, pozwalający robić jaśniejsze zdjęcia w słabym świetle. Niestety zdjęcia wykonane w nim są nieostre. Obraz jest lekko rozmazany, a do tego niezbyt szczegółowy i dość mocno skompresowany.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - tryb nocny



Xiaomi Mi Note 10 Lite - tryb nocny

Szczegółowość i ostrość zdjęć z aparatu przedniego w większości sytuacji jest dobra, pod warunkiem, że oświetlenie jest dość mocne. W nocy jakość spada na tyle, że lepiej jest włączyć doświetlanie twarzy za pomocą wyświetlacza.

Dostępne są oczywiście efekty portretowe - mała głębia ostrości oraz oświetlenie.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - aparat przedni, tryb portretowy

Mi Note 10 Lite nagrywa dobrej jakości filmy 4K 30 kl/s. Trochę szkoda, że nie ma wyższej płynności 60 kl/s, ale na dużą pochwałę zasługuje stabilizacja w trybie 4K. Obraz nie trzęsie się nadmiernie, nawet podczas chodzenia.

W przypadku nagrań z przodu do dyspozycji mamy rozdzielczość Full HD 30 kl/s. Jakość jest w miarę w porządku, ale osoby chcące nagrywać vlogi / streamingi, raczej powinny rozejrzeć się za trochę lepszym telefonem.

Czy warto kupić Xiaomi Mi Note 10 Lite? Opinia

Jestem przekonany, że lepiej jest kupić tańszy model Mi Note 10 Lite, od droższego Mi Note 10 / 10 Pro. Pracuje równie długo na baterii, ma tak samo dobry wyświetlacz, równie nowoczesną łączność, działa jednakowo szybko, a w praktyce również robi bardzo zbliżone zdjęcia. Jasne, że nie ma zoomu optycznego, ale pozostałe aparaty na co dzień wypadają w zasadzie identycznie.

Model Lite jest tak dobry, że moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu, żeby dopłacać do zwykłego Mi Note 10. Uważam, ze 99% osób zadowoli się tańszą wersją, bo realnie jest równie dobra, a jednak trochę pieniędzy zostaje w kieszeni.

Xiaomi Mi Note 10 Lite to po prostu bardzo dobry smartfon, z fantastyczną baterią, ale trzeba przyzwyczaić się do dość grubej i ciężkiej obudowy.

Xiaomi Mi Note 10 Lite - ocena

bardzo dobry czas pracy na baterii

duży, dobry wyświetlacz AMOLED

szybkie działanie

dobre aparaty z tyłu i z przodu

nagrywanie filmów 4K

NFC i dual SIM

wyjście słuchawkowe 3,5 mm

funkcja uniwersalnego pilota RTV

tylny aparat nie wystaje mocno



telefon jest dość gruby, ciężki i bardzo duży (obsługa jedną dłonią może być utrudniona)

czytnik linii papilarnych powinien działać szybciej

brak miejsca dla karty pamięci microSD

94% 4,7/5

