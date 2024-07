Rekordowy przejazd samochodem solarnym przez USA

Młodzi inżynierowie z Michigan ustanowili nowy rekord Cannonball Run, pokonując trasę z Nowego Jorku do Redondo Beach w samochodzie solarnym. Projekt "Cannonball Sun" to przełom w ekologicznych podróżach.

Projekt "Cannonball Sun" zrealizowali młodzi inżynierowie z Michigan. Danny Ezzo, Will Jones i Kyle Samluk, już wcześniej budowali razem pojazdy solarne. W 2021 roku ich pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem z powodu awarii kontrolera silnika. Zespół nie poddał się i po dwóch latach powrócił z nowym pojazdem, Sunstriderem, który był lżejszy i bardziej wydajny.

Trzej przyjaciele pokonali trasę w 13 dni, 15 godzin i 19 minut, ustanawiając nowy rekord dla pojazdów solarnych.

Techniczne wyzwania

Sunstrider to unikalny pojazd zbudowany z rur, plastiku i części drukowanych w 3D. Posiada trzy koła rowerowe, co okazało się problematyczne podczas długiej trasy. Kabina była ergonomiczna, a pojazd ważył zaledwie 560 funtów. Jednak maksymalna prędkość wynosiła tylko 82km/h, co uniemożliwiło jazdę po autostradach.

Trudności na trasie

Podczas podróży zespół zmagał się z wysokimi temperaturami i awariami technicznymi. Wymienili kontroler ładowania i musieli często zmieniać kierowców, aby uniknąć udaru cieplnego. Ich podróż była możliwa dzięki wsparciu "Solar Dad", ojca Jonesa, który zajmował się logistyką.

Reakcje ludzi były pozytywne

Samochód wzbudzał zainteresowanie na trasie, ludzie robili zdjęcia i kibicowali zespołowi. Mimo licznych wyzwań, zespół planuje kolejne wyprawy, choć obowiązki zawodowe mogą im to utrudnić. "Wszystkie te 100-godzinne tygodnie pracy były tego warte," podsumował Ezzo.

źródło: The Verge