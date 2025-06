Pojawiła się kolejna szansa na urozmaicenie swojej biblioteki gier na Steamie. Jeśli jesteś fanem dungeon crawlerów, to z pewnością zainteresuje cię ta darmowa produkcja.

Z darmowymi grami kojarzona jest głównie platforma Epic Games Store, ale i Steam nie pozostaje w tyle pod względem bezpłatnej zawartości. Najlepszym tego świadectwem jest Hellslave – gra typu dungeon crawler od studia Ars Goetia.

Hellslave za darmo na Steamie

Pod koniec maja rzeczony deweloper zapowiedział kontynuację Hellslave. Druga część gry trafi na rynek dopiero w przyszłym roku, lecz można spożytkować ten czas sprawdzając “jedynkę”. Twórcy zapowiedzieli bowiem, że udostępnią grę za darmo – i tak właśnie się stało.

Hellslave spełnia prawidła dungeon crawler w klimacie dark fantasy. Jest mrocznie, to trzeba przyznać. Zadaniem gracza jest uratowanie świata przed inwazją demonów i w tym celu należy podpisać pakt z diabłem.

“Hellslave to gra typu dungeon crawler, jakiej świat jeszcze nie widział — zamiast podążać utartymi ścieżkami klasycznych dungeon crawlerów, wprowadza nowe mechaniki i czerpie inspirację ze świata dark fantasy, poezji oraz artystów” – czytamy w opisie gry na Steamie.

Czy warto zagrać?

Wymagania sprzętowe dla Hellslave to w zasadzie formalność: AMD R7 200 / GeForce GTX 500, 4 GB RAM, czterordzeniowe CPU. Co więcej, tytuł jest grywalny na Steam Deck. Oferta na darmowe Hellslave wygaśnie 16 czerwca o godzinie 19:00. Czy warto sięgnąć po tę grę? Opinie graczy na Steamie sugerują, że tak: 750 recenzji, z czego 81 proc. to te pozytywne.

Źródło: Steam