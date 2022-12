Co prawda o tym, że Returnal i The Last of Us: Part I zmierzają na PC wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, ale konkretnych zapowiedzi, z oficjalnymi datami premiery brakowało. Przynajmniej do teraz.

Premiera Returnal i The Last of Us Remake na PC bliżej niż myślicie

Choć sama zapowiedź obu tych tytułów podczas tegorocznego The Game Awards nie jest wielką niespodzianką, bo przecież o pecetowym Returnal przebąkiwano już dużo wcześniej, a informacja dodatkowej wersji The Last of Us: Part I pojawiła się jeszcze przed wrześniową premierą tej gry na PS5, to jednak ujawnienie dat ich debiutu może być sporym zaskoczeniem.

Okazuje się bowiem, że Returnal może pojawić w ciągu kilku najbliższych tygodni, bo karta tejże gry na Steamie podaje obecnie „wkrótce dostępne”. Zapewne nieco dłużej będziemy musieli poczekać na pecetowy remake The Last of Us. Ten tytuł jednak ma już przypisaną konkretną datę premiery przypadającą na 3 marca 2023 roku. Wygląda więc na to, że początek roku dla pecetowych graczy będzie tym razem wyjątkowo gorący.

