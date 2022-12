CD Projekt RED zaczyna coraz śmielej opowiadać o obiecywanym, dużym dodatku do Cyberpunk 2077. I trzeba przyznać, że apetyty rosną.

Cyberpunk 2077 z kolejną gwiazdą w obsadzie

Zdania co do Cyberpunk 2077 nadal bywają podzielone. Mało kto jednak narzeka na fakt, że rodzimi producenci namówili do współpracy Keanu Reevesa. A właściwie trzeba już mówić, że nie tylko jego. Do obsady, przy okazji dodatku Widmo Wolności, dołącza inny doskonale znany aktor. Idris Elba, bo właśnie o nim mowa, wcieli się w rolę Solomona Reeda, agenta FIA Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Nowy bohater pojawił się na zwiastunie, jaki CD Projekt RED przygotował z myślą o gali The Game Awards 2022. Ponownie zaakcentowano, że Widmo Wolności będzie opowieścią w klimacie thrillera szpiegowskiego, chyba nieco odmiennym niż sam Cyberpunk 2077. To zmiana na lepsze czy gorsze? I to pewnie podzieli graczy, aczkolwiek póki co odbiór wspomnianego materiału wideo, który możecie ocenić poniżej, wydaje się bardzo pozytywny.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - zwiastun

Data premiery dodatku do Cyberpunk 2077 jeszcze nieustalona

Czekacie? W tym przypadku niestety nie poznaliśmy daty premiery, póki co zainteresowanym musi wystarczyć wzmianka, iż Cyberpunk 2077: Widmo Wolności pojawi się w 2023 roku.

Warto pamiętać, że omawiamy dodatek będzie dostępny wyłącznie na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Wyłącznie, bo w przeciwieństwie do podstawki ominie konsole poprzedniej generacji.

Źródło: Cyberpunk 2077