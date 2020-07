Z usługi Revolut w Polsce korzysta już ponad milion użytkowników. Teraz mogą oni płacić za zakupy mniej, bo właśnie wystartował program Rewards. Na czym konkretnie polega?

Co to są Revolut Rewards?

Revolut Rewards – tak jak sugeruje to sama nazwa – to program, w którego ramach użytkownicy otrzymują nagrody za to, że korzystają z tej usługi. Nagrody dzielą się na dwie kategorie: zniżek (albo w postaci kodu do wpisania, albo w formie automatycznie naliczającego się rabatu) oraz zwrotów gotówki (a więc typowego cashbacku). Oczywiście aby z nich skorzystać, trzeba zapłacić za zakupy kartą Revolut: Premium lub Metal.

Polska jest trzecim – po Wielkiej Brytanii i Francji – krajem, w którym uruchomiony jest program Rewards. Wynika to z faktu, że mieszkańcy naszego kraju szczególnie pokochali usługę Revolut, o czym najlepiej świadczy fakt, że korzysta z niej u nas ponad milion osób. Jeśli jesteś wśród nich, to przysługuje ci już prawo do pierwszych 15 nagród.

Sztuczna inteligencja wybierze ci nagrody

Pierwsze nagrody przygotowały zarówno globalne, jak i polskie marki. Wśród tych pierwszych znajdują się Sephora czy New Balance, wśród drugich zaś W.KRUK, Wittchen i Smyk. Już wkrótce mają do nich dołączyć kolejne.

Warto też podkreślić, że Revolut Rewards bazuje na sztucznej inteligencji, a konkretnie na algorytmach uczenia maszynowego, mogących określić to, czy oferta danej marki jest atrakcyjna dla tego lub innego użytkownika, czy też nie. Na tej podstawie dostarczane są spersonalizowane propozycje. Kolejna nagroda trafi do ciebie co 10. zakup.

Na koniec oddajmy głos Karolowi Sadajowi, country managerowi Revolut w Polsce:

Cieszymy się z tego, że jako jeden z pierwszych rynków dołączamy do nowej usługi. Dzięki Rewards nasi klienci będą mogli uzyskać więcej korzyści z posiadanych środków. Rewards to także ważny element nowej odsłony aplikacji. Chcemy, by była narzędziem do zarządzania finansami na co dzień. Dzięki Rewards, nasz klient będzie mógł korzystać ze zniżek na wiele produktów, odkrywać nowe usługi i być wynagradzanym za lojalność względem ulubionych marek.

Źródło: Revolut

