Revolut zmienia swój regulamin. Korzystanie z usługi będzie nieco droższe, choć nie dla wszystkich i nie od razu. Przyjrzyjmy się zapowiedzianym zmianom.

Coraz więcej osób wie, co to jest Revolut – korzysta z niego ponad milion Polaków. Jeśli jesteś wśród nich, to przygotuj się na nowy cennik – podwyżka opłat nie jest duża i prawdopodobnie i tak nie obejmą cię dodatkowe koszty, ale wiedz, że idą zmiany i to niekoniecznie pozytywne.

Nowy regulamin Revolut – cennik stanie się nieco mniej korzystny. Co się zmieni, a co nie?

Miesięczny limit bezpłatnej wymiany walut wyniesie 5000 złotych (aktualnie wynosi 20 000 zł),

(aktualnie wynosi 20 000 zł), a powyżej tego limitu prowizja wyniesie 0,5% od nadwyżki (bez zmian),

chyba że korzystamy z pakietu Premium lub Metal – wtedy limit pozostaje niezmieniony.

Prowizja za wymianę walut w weekend wyniesie 1% (aktualnie wynosi 0,5%),

(aktualnie wynosi 0,5%), a wymiana walut w dni robocze pozostanie bezpłatna (bez zmian).

Za przelew w walucie innej niż PLN lub EUR do odbiorców spoza Revoluta zapłacimy 2,50 zł (wcześniej za darmo),

(wcześniej za darmo), ale pierwsza taka transakcja w miesiącu będzie bezpłatna,

bezpłatne będą też przelewy krajowe i w euro (bez zmian).

Za przelewy do innego kraju w walucie innej niż PLN lub EUR zapłacimy 15 zł (w przypadku USD) i 25 zł (w pozostałych).

Kiedy zacznie obowiązywać nowy cennik Revolut?

Wszystkie te zmiany wejdą w życie 12 sierpnia 2020 roku. Cennik usługi Revolut stanie się wówczas mniej korzystny, ale nie ma raczej powodów do głośnego narzekania. Dodatkowe opłaty dla większości użytkowników nie będą pewnie odczuwalne i to nie dlatego, że są niskie, lecz ze względu na fakt, że po prostu nie zostaną naliczone. Przedstawiciele firmy przekonują, że mało kto wymienia więcej niż 5000 złotych miesięcznie i realizuje „nietypowe” przelewy.

Na pewno jednak warto pamiętać o weekendowej prowizji za wymianę walut i w miarę możliwości realizować takie transakcje od poniedziałku do piątku. Wspomnijmy też przy okazji o pozytywnej zmianie zapisanej w nowym regulaminie – to możliwość wycofywania błędnych płatności przez sam zespół pomocy technicznej. Powinno to teraz działać sprawniej.

Źródło: Revolut

