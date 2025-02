Rift Legends to nowy rozdział polskiej sceny League of Legends

Rift Legends organizowane przez GAM3RSX zapowiada się jako jedno z kluczowych wydarzeń esportowych tego roku. Po sześciu latach następuje zmiana organizatora regionalnej ligi, a wraz z nią pojawia się nowy, dynamiczny format rywalizacji.

GAM3RSX, będące częścią grupy Fantasyexpo, pod koniec zeszłego roku zwyciężyło w przetargu na organizację European Regional League, obejmującej Polskę oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Choć liga ma międzynarodowy zasięg, szczególną uwagę poświęca rozwojowi polskiej sceny esportowej, angażując lokalne talenty i społeczność. Rift Legends to nie tylko zmiana organizatora, ale przede wszystkim nowa energia i niespotykane dotąd zaangażowanie fanów.

Rozgrywki ruszyły 28 stycznia, a ich główną transmisję można śledzić na kanałach Nervariena na YouTube i Twitchu. Czego należysię spodziewać?

Nowy format został stworzony z myślą o rosnących oczekiwaniach graczy i fanów, a GAM3RSX wprowadza dodatkowo innowacyjne podejście do co-streamingu. Dzięki temu rozwiązaniu każdy twórca może transmitować rozgrywki, co już na etapie ogłoszenia inicjatywy spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Widzowie zyskają różne spojrzenia na mecze, a marki wspierające wydarzenie otrzymają nowe możliwości promocji. Już na starcie Mistrzostw Polski Rift Legends do grona partnerów dołączyli Alior Bank, Pepsi Zero Cukru, HyperX i KitKat.

"Nie mogę się doczekać startu Rift Legends! Jestem głęboko przekonany, że rozgrywki wniosą na polską scenę całkowicie nową jakość. Ponadto plejada gwiazd, które zagrają naprzeciwko siebie, z pewnością przyciągnie przed ekrany wszystkich fanów League of Legends" – mówi Grzegorz Szabla z Riot Games.

Jaki jest format rozgrywek?

Rift Legends wprowadza unikalny format, który jeszcze bardziej podkręca emocje związane z rywalizacją. W zimowym sezonie do walki staje osiem drużyn: sześć najwyżej sklasyfikowanych zespołów z Ultraligi 2024 oraz dwie ekipy, które wywalczyły awans w zamkniętych kwalifikacjach. Rozgrywki odbywają się w systemie Single Round Robin, gdzie każdy zespół mierzy się z pozostałymi w starciach BO3 (best of three).

Na koniec sezonu zasadniczego drużyny zostają sklasyfikowane na podstawie wyników:

Zespoły z miejsc 1–4 kwalifikują się zarówno do Winter Playoffs, jak i wiosennego splitu.

Drużyny z miejsc 5–7 również awansują do wiosennego splitu.

Drużyna z 8. miejsca zostaje skierowana do Spring Promotion, gdzie walczy o utrzymanie w lidze.

Jednym z kluczowych elementów wyróżniających Rift Legends jest wprowadzenie trybu draftu o nazwie Fearless Mode, który sprzyja większej różnorodności wyborów bohaterów. Zasada jest prosta – każdy bohater może zostać wybrany tylko raz w danej serii. Jeśli drużyna A zdecyduje się na Aatroxa w pierwszym meczu, ani ona, ani drużyna B nie będą mogły ponownie wybrać tej postaci w kolejnych starciach tej samej serii. Taki system wymaga od zespołów nie tylko dogłębnego przygotowania strategicznego, ale także elastyczności w budowaniu kompozycji, co przekłada się na jeszcze bardziej emocjonujące i nieprzewidywalne pojedynki.

Kto zagra w Rift Legends?

W Rift Legends zobaczymy osiem drużyn, które powalczą o tytuł Mistrza Polski:

Back2TheGame – zaproszona drużyna, której skład wzbudza emocje dzięki powrotowi Agresivoo.

devils.one x KMT – wyjątkowa współpraca diabłów z twórcami związanymi z legendarnym Kiedyś Miałem Team.

Forsaken – zespół złożony z utalentowanych zawodników, prowadzonych przez doświadczonego Delorda.

Orbit Anonymo – zaproszona formacja, która wnosi do turnieju swoje doświadczenie.

Zero Tenacity – drużyna zbudowana wokół weteranów polskiego esportu, Woolite’a i Jactrolla.

Kiedyś Miałem Fun (KMF) – ekipa stworzona przez popularnych influencerów, wypożyczająca slot od GRP Esports.

Lodis – formacja, która wywalczyła swoje miejsce dzięki zwycięstwu w kwalifikacjach.

MY STAR – drużyna, która również przeszła przez kwalifikacje, aby znaleźć się w stawce Rift Legends.

Harmonogram rozgrywek

28 stycznia, 17:00 - Zero Tenacity vs Kiedyś Miałem Fun

28 stycznia, 20:00 - Forsaken vs Back2TheGame

29 stycznia, 17:00 - MY STAR vs devils.one x KMT

29 stycznia, 20:00 - LODIS vs Orbit Anonymo

1 lutego, 13:30 - MY STAR vs Orbit Anonymo

2 lutego, 13:30 - Kiedyś Miałem Fun vs Forsaken

4 lutego, 17:00 - MY STAR vs LODIS

4 lutego, 20:00 - Back2TheGame vs devils.one x KMT

5 lutego, 17:00 - Kiedyś Miałem Fun vs Orbit Anonymo

5 lutego, 20:00 - Zero Tenacity vs Forsaken

11 lutego, 17:00 - Zero Tenacity vs Back2TheGame

11 lutego, 20:00 - Kiedyś Miałem Fun vs devils.one x KMT

12 lutego, 17:00 - Back2TheGame vs Orbit Anonymo

12 lutego, 20:00 - Lodis vs devils.one x KMT

15 lutego, 13:30 - Forsaken vs LODIS

16 lutego, 13:30 - Kiedyś Miałem Fun vs Back2TheGame

18 lutego, 17:00 - Zero Tenacity vs MY STAR

18 lutego, 20:00 - devils.one x KMT vs Orbit Anonymo

19 lutego, 17:00 - Kiedyś Miałem Fun vs Lodis

19 lutego, 20:00 - Back2TheGame vs MY STAR

22 lutego, 13:30 - Zero Tenacity vs Orbit Anonymo

23 lutego, 13:30 - Forsaken vs devils.one x KMT

25 lutego, 17:00 - Forsaken vs Orbit Anonymo,

25 lutego, 20:00 - Zero Tenacity vs devils.one x KMT

26 lutego, 17:00 - Back2TheGame vs LODIS

26 lutego, 20:00 - Kiedyś Miałem Fun vs MY STAR

27 lutego, 17:00 - Zero Tenacity vs LODIS

27 lutego, 20:00 - Forsaken vs MY STAR

1 marca, 11:30 - play-offy

2 marca, 11:30 - play-offy

4 marca, 14:00 - play-offy

9 marca, 14:00 - wielki finał

Powrót legend

Rift Legends to nie tylko nowy etap rozgrywek, ale także ekscytujący powrót wielu weteranów, którzy odcisnęli swoje piętno na historii polskiego League of Legends. Ich doświadczenie i determinacja dodadzą jeszcze więcej emocji do rywalizacji, czyniąc nadchodzące mecze prawdziwym widowiskiem.

Agresivoo (Back2TheGame) – po raz pierwszy od 2019 roku powraca na polską scenę. W międzyczasie reprezentował zagraniczne organizacje, w tym LEC.

Overpow, Vander i Veggie (devils.one x KMT) – trójka członków legendarnego Kiedyś Miałem Team, którzy wspólnie nawiązują do pamiętnego awansu do EU LCS.

Delord (Forsaken) – były czołowy gracz i aktualny trener z sukcesami (Top 2 EMEA Masters).

Marlon (Forsaken) – wraca na polską scenę po występach w akademiach Heretics i KOI.

Woolite i Jactroll (Zero Tenacity) – duet zawodników, którzy przed laty współtworzyli fundamenty polskiej sceny League of Legends.

Rift Legends staje się areną, na której weterani chcą przypomnieć o swojej klasie i ponownie zapisać się w historii. Aktualne informacje o Rift Legends znajdziemy na oficjalnej stronie.