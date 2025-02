Deweloperzy z czeskiego studia Warhorse mają powody do świętowania. Premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbiła się głośnym echem na całym świecie i trzeba podkreślić, że jest to debiut niezwykle udany. Liczby mówią wszystko.

Gracze dosłownie rzucili się na Kingdom Come: Deliverance 2. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem studio Warhorse spełniło swoje obietnice o wielkim i ambitnym RPG. Jeśli nie wiecie, czego należy się spodziewać po tej produkcji, to nasza recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 podpowie, czy warto zagrać.

Kingdom Come: Deliverance 2 “pozamiatało”

O jakie skali sukcesu mówimy? Kingdom Come: Deliverance 2 sprzedało się w nakładzie miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery. Frekwencja również dopisała.

Dane ze SteamDB potwierdzają ogromne zainteresowanie Kingdom Come: Deliverance 2. Aktualnie szczyt aktywności użytkowników Steam wynosi 176 tys. jednocześnie zalogowanych graczy. Najpewnie rekord ten dotrwa tylko do weekendu. W dalszym ciągu mowa o jednej platformie – wersja pecetowa dostępna jest również w Epic Games Store, zagrać można rzecz jasna na konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Co ciekawe, również CD Projekt Red pogratulowało czeskim kolegom i koleżankom po fachu sukcesu gry.

To dopiero początek

Twórcy przekazali, czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Plan rozwoju Kingdom Come: Deliverance 2 to w praktyce seria DLC oraz aktualizacji, włącznie z darmową zawartością

Kingdom Come: Deliverance 2 wymieniane jest jako jeden z kandydatów do tytułu gry roku 2025. Inni wymieniają GTA 6, co jest poniekąd intrygujące, zważywszy na fakt, że oficjalna premiera dopiero przed nami.

Zamieszanie w serwisie X

Kingdom Come: Deliverance 2 jest oskarżane przez niektórych graczy za bycią "grą woke". Powodem jest fakt, że w grze pojawia się wątek męskiego romansu z osobą tej samej płci, a jakby tego było mało, to występuje postać o ciemnej karnacji. Niezadowoleni internauci posuwają się do takich rzeczy, jak niekonstruktywna krytyka.

Gdy ogrywałem KC:D 2 przed oficjalną premierą na potrzeby recenzji, nie za bardzo wiedziałem, o czym piszą niektórzy gracze. Wątku homoseksualnego nawet nie znalazłem. Kingdom Come: Deliverance 2 pozwoliło mi natomiast grać tak, jak chciałem. Magia gier RPG.

Źródło: SteamDB, X/Warhorse