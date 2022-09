Rise of the Ronin to kolejna produkcja szykowana przez Team Ninja, który okazje się teraz dość zapracowaną ekipią.

Team Ninja pracuje nad Rise of the Ronin

Rise of the Ronin to jedna z niespodzianek dzisiejszego State of Play. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż prace nad tą produkcją trwają już 7 lat. Nawet jeśli postępowały i być może nadal postępują dość wolno, długo udało się utrzymać wszystko w tajemnicy.

A pierwsze informacje i zaprezentowany zwiastun mogą nastrajać optymistycznie. Szczególnie sympatyków RPG akcji, bo z tym gatunkiem będziemy mieli tu do czynienia. Akcja zostanie osadzona w XIX-wiecznej Japonii, a przygotowany dla graczy świat ma być otwarty i pełen niebezpieczeństw. Twórcy wybrali mroczny czas w dziejach wspomnianego kraju (pod koniec okresu Edo), wojna domowa pomiędzy szogunatem Tokugawy i jego przeciwnikami, śmiertelne choroby, nasilające się wpływy Zachodu, a pośrodku tego wszystkiego gracz wcielający się w ronina, wojownika wolnego w kwestii własnych wyborów i drogi, jaką obierze. Każda napotykana postać będzie miała tu motywację do swoich działań, a każda podjęta przez głównego bohatera decyzja może mieć znaczenie dla dalszych losów całej historii.

„Razem z Koei Tecmo przygotowaliśmy w przeszłości wiele tytułów opartych na historii. Wraz z Rise of the Ronin postanowiliśmy zrobić kolejny duży krok. Wykorzystując wszystkie umiejętności i wiedzę, które zdobyliśmy przez lata, chcieliśmy przenieść pewne elementy na wyższy poziom, dokładnie przedstawić jedną z najważniejszych rewolucji w historii Japonii, w tym najmroczniejsze i najbrzydsze rozdziały, od których wielu będzie uciekać. Jest to bez wątpienia najbardziej ambitny i pełen wyzwań projekt Team Ninja.” - Fumihiko Yasuda, Team Ninja

Rise of the Ronin zwiastun State of Play

Premiera Rise of the Ronin dopiero w 2024 roku

Chociaż prace trwają długo, nie ma co liczyć na szybką premierę. Na ten moment plany zakładają, iż Rise of the Ronin zostanie oddany w ręce graczy w 2024 roku. Tylko posiadaczom PlayStation 5. Twórcy liczą, że sprzedaż sięgnie kliku milionów egzemplarzy.

rozwiń

Warto przypomnieć, że wcześniej zadebiutuje inne ciekawie zapowiadające się RPG tego studia. Chodzi o Wo Long: Fallen Dynasty prezentowane ostatnio na krótkich fragmentach rozgrywki.

Źródło: playstation, twitter: Takashi Mochizuki