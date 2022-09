State of Play przyniosło się lada gratkę dla sympatyków bijatyk. Bandai Namco wykorzystało pokaz Sony do zapowiedzi nowej części serii Tekken.

Tekken 8 oficjalnie zaprezentowany

Może i nowy materiał z God of War Ragnarök najmocniej rozświetlił dzisiejsze State of Play, ale pewnie znajdą się gracze, dla których równie ważna (a może nawet ważniejsza) była zapowiedź Tekken 8. To kolejna część serii, którą zna chyba każdy sympatyzujący z tym gatunkiem. I to niezależnie od swojego wieku.

Pod względem fabularnym, nowa odsłona serii skupi się na starciu pomiędzy Kazuyą Mishimą i Jinem Kazamą. To jedna z dwóch najistotniejszych wzmianek towarzyszących zapowiedzi. Wiele uwagi poświęcono też oprawie graficznej, która ma zostać wniesiona na nowy dla tej serii poziom.

Tekken 8 powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine 5 i wedle deklaracji twórców będzie „jednym z najbardziej oszałamiających wizualnie tytułów w tym gatunku”. Na zaprezentowanym materiale wideo (renderowanym w czasie rzeczywistym) powinniśmy, wedle sugestii, zwrócić uwagę przede wszystkim na modele postaci oraz takie detale jak np. krople wody spływające po skórze i tło walki, na którym też dzieje się sporo.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że możemy pokazać następną generację TEKKEN. Zespół Bandai Namco Studios ciężko pracował, aby wprowadzić przełomowe funkcje do TEKKEN 8 i zwiększyć poczucie mocy w bitwach, także dzięki wykorzystaniu wydajności najnowszej generacji konsol. Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam więcej w nadchodzących miesiącach!" - Katsuhiro Harada, główny producent w Bandai Namco Studios

Tekken 8 - zwiastun zapowiadający

Premiera Tekken 8 raczej odległym tematem

Jesteście w gronie sympatyków tego cyklu lub chcielibyście zacząć z nim przygodę właśnie przy okazji Tekken 8? Cierpliwości. Daty premiery nie ogłoszono i wypada nastawiać się na to, że jeszcze przez pewien czas taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Miedzy wierszami twórcy sugerują, że do zakończenia prac dość daleko.

Jeśli chodzi natomiast o platformy docelowe, to tu tajemnicy nie ma. Tekken 8 będzie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: BANDAI NAMCO Europe, playstation