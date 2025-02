Izraelska firma Mentee Robotics zaprezentowała Menteebot V3.0. To humanoidalny robot, który poprzez wbudowany system ma 360 stopniowe pole widzenia. To nie koniec zaawansowanych funkcji, bowiem robot jest wyjątkowo zręczny i posiada mocny chwyt.

Menteebot V3.0 to najnowsza wersja humanoidalnego robota od Mentee Robotics, wyposażona w zaawansowane czujniki i system wizyjny 360 stopni. Dzięki kamerom z tyłu i po bokach, robot ma pełną świadomość otoczenia. Nowe siłowniki zapewniają trzykrotnie większą moc i precyzję niż konkurencja.

Zaawansowane funkcje izraelskiego wynalazku

Jak podaje portal Interesting Engineering, najnowszy robot należący do izraelskiej firmy jest w stanie poruszać się z prędkością do 1,5 m/s i ma wysokość 175 cm. Może podnosić ciężary do 25 kg, co czyni go idealnym do zadań domowych i magazynowych. Dzięki wymiennym bateriom, Menteebot V3.0 działa nieprzerwanie przez ponad trzy godziny.

Menteebot V3.0 jest napędzany przez dwa procesory, które są wspomaganiem dla wbudowanej sztucznej inteligencji. Urządzenie może także podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczy się poprzez symulacje i realne doświadczenia. To wszystko składa się na wyjątkowe zdolności adaptacyjne i szybkie szkolenie się do nowych zadań.

Robot będzie przydatny w pracach domowych

Robot może wykonywać różnorodne zadania domowe, takie jak nakrywanie stołu czy sprzątanie. Jest dostosowany do pracy m.in w magazynach gdzie jest w stanie usprawniać procesy logistyczne, transportując i organizując towary. Jego zdolność do pracy przez dłuższy czas bez przerwy zwiększa efektywność operacyjną. Menteebot V3.0 wykazuje potencjał do zastąpienia ludzi w wielu branżach i wykonywania za nas prac fizycznych.

Mentee Robotics planuje wprowadzenie Menteebot V3.0 na rynek, choć szczegóły dotyczące ceny i daty premiery nie są jeszcze znane. Robot może zrewolucjonizować sposób, w jaki wykonujemy codzienne zadania, zarówno w domu, jak i w przemyśle. Mimo tego, że prace nad humanoidami postępują powoli to specjaliści twierdzą, że Menteebot V3.0 to kolejny krok w przyszłość. Urządzenie może przyspieszyć rozwój robotyki i zostać zaangażowane w różne sfery życia człowieka, w tym w przemysł i pomoc przy obowiązkach domowych.