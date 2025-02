Tak Elon Musk chce walczyć z ChatGPT. Grok 3 zaprezentowany

Zgodnie z zapowiedziami, Grok 3 doczekał się swojej pierwszej publicznej prezentacji. Elon Musk przekonuje, że jest to “najmądrzejsza sztuczna inteligencja na Ziemi”. Ile kosztuje?

Grok 3 został wydany niespełna pół roku po generacji drugiej. Podczas prezentacji Elon Musk mocno chwalił się zresztą tym, że model firmy xAI - mimo późnego debiutu - osiąga kolejne kamienie milowe w krótszych odstępach czasu niż ChatGPT.

Trening Groka 3 miał przebiec wyjątkowo sprawnie dzięki samodzielnej budowie centrum danych w Memphis. Wykorzystuje ono 200 tys. procesorów graficznych.

Oczywiście Elon Musk przy każdej okazji podkreśla polityczną i światopoglądową neutralność Groka. "To sztuczna inteligencja, która za wszelką cenę dąży do prawdy, nawet jeśli ta prawda jest czasem politycznie niepoprawna" - zapewnił.

Grok 3 - wyższa inteligencja i wyższe możliwości

Znaczną część prezentacji Groka 3 poświęcono na omówienie testów benchmarkowych, w których modele z rodziny Grok 3 miały osiągnąć lepsze wyniki niż GPT czy Gemini. Takie testy polegają głównie na rozwiązywaniu problemów matematycznych, fizycznych, biologicznych i programistycznych.

Warto mieć jednak na uwadze, że scenariusze użycia sztucznej inteligencji można mnożyć w nieskończoność, a jakość odpowiedzi jest często kwestią subiektywnej oceny konkretnego użytkownika. Realnie nie da się zatem sprowadzić wyższości jednego dużego modelu językowego nad drugim do kilku wykresów.

Dzięki nowym modelom Grok zyskał także możliwość głębokiego rozumowania czy dogłębnego przeszukiwania sieci z analizą wielu źródeł. Podczas prezentacji Grok 3 został poproszony m.in. o wygenerowanie gry będącej połączeniem Tetrisa i Bejeweled.

Elon Musk zapewnił ponadto, że na ukończeniu jest już także wyczekiwany przez wielu tryb głosowy. Twórcom nie udało się go dopieścić do czasu prezentacji, ale ma on zostać wydany w ciągu kilku dni.

Grok 3 - jak skorzystać?

W pierwszej kolejności z Groka 3 skorzystają subskrybenci planu X Premium+, który kosztuje 109,47 zł miesięcznie lub 1143,90 zł rocznie. Wkrótce oferta ma zostać rozszerzona o plan SuperGrok, który będzie zorientowany wyłącznie na funkcjach AI.

Elon Musk zaznaczył jednak, że usługa znajduje się póki co w “tak jakby fazie beta”. Nie wszystkie modele z rodziny Grok 3 zostały już uruchomione, a niektóre są na etapie otwartych testów. Dodatkowo z funkcji związanych z głębokim rozumowaniem korzystać można tylko przez aplikację mobilną lub webową, a te nie zostały jeszcze wydane w Europie.

Miliarder szacuje, że pełną dojrzałość Grok 3 osiągnie w ciągu kilku miesięcy. Wówczas ubiegłoroczny Grok 2 ma zostać wydany w formie otwartoźródłowej.