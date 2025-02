DeepSeek, PS6, iPhone SE 4, AI Act i Hollywood, oto bohaterowie 47. odcinka SięKlika

O czym będzie dziś? Będzie DeepSeek, będą używane dyski sprzedawane jako nowe i będzie o tym, że rząd Wielkiej Brytanii chce pełnego dostępu do danych Polaków. Będzie wątek PS6, iPhone SE 4, Hollywood i AI Act. Czas na 47. odcinek SięKlika!

Używasz DeepSeek? Chińczycy zbierają twoje dane

DeepSeek, czyli ten Chiński ChatGPT gromadzi obszerne dane użytkowników. Poinformował o tym serwis Tom's Hardware, bo ktoś po prostu przeczytał politykę prywatności na stronie internetowej DeepSeek… Tak, twórcy aplikacji sami przyznają, że zbierają wiele informacji osobistych, w tym datę urodzenia, adresy e-mail, numery telefonów i hasła. DeepSeek może także przechowywać wszelkie treści przekazywane modelowi językowemu – od wiadomości tekstowych i audio po przesyłane pliki.

DeepSeek poddany testowi bezpieczeństwa. Miał wypaść “najgorzej ze wszystkich”

DeepSeek oblał prosty test bezpieczeństwa, zdaniem twórców konkurencyjnego modelu Claude. Chodzi o to, że w jakimś tam teście, Dario Amodei z firmy Anthropic zapytał DeepSeeka o broń biologiczną, a ten AI przebrzydły - cytacik - “nie miał absolutnie żadnych blokad przed generowaniem tych informacji".

Śmieszne, bo jak Miron zapytał DeepSeeka o broń biologiczną, to ten DeepSeek mu powiedział, że nie powie mu nic o tej broni biologicznej, bo to nieetyczne i w ogóle niebezpieczne takie…

Ruszyła sprzedaż GeForce RTX 5090. Dorwanie karty graniczy z cudem

Ruszyła sprzedaż GeForce RTX 5090. Ceny startują od mniej więcej 10000 zł. Karty są obecnie niedostępne. Można je kupić, ale nie da się ich kupić.

Sprzedali używane dyski jako nowe. Polski sklep nie wie, ile sprzętu trafiło na rynek

Polskie sklepy sprzedawały używane dyski jako nowe. Temat nagrał nam jeden z naszych czytelników, który kupił sobie dysk w sklepie Morele.net i dostał używany dysk.

Chodzi o dyski Seagate Exos X16 16TB do zastosowań serwerowych i tak dalej. Nasz czytelnik nabył dwa takie dyski drogą kupna 28 stycznia 2025 roku w sklepie Morele.net. Zaznaczę, jakby komuś wypadło, że kupował dyski nowe, znaczy - opisane jako nowe. Po zweryfikowaniu numerów seryjnych na stronie producenta okazało się jednak, że zamiast obiecywanej przez sklep 5-letniej gwarancji producenta dyski mają ją ważną jeszcze tylko przez 1,5 roku – do czerwca 2026 r. Żeby było zabawniej, kontakt z pomocą techniczną zaowocował informacją, iż dyski pochodzą z dystrybucji OEM, czyli mogły być na ten przykład częściami jakiejś stacji roboczej czy serwera.

Nasz czytelnik pogrzebał dalej w jakichś tam specjalistycznych systemach, na których się nie znam i nie będę udawał, że jest inaczej, i wyszło mu, że dyski mają za sobą jakieś 2 lata ciągłej pracy. Sklep Morele.net przyjął zwrot dysków, co nikogo nie powinno dziwić, a nam wytłumaczył się, że kupił sprzęt od dystrybutora jak zawsze i został nabity w butelkę, bo okazało się, że na rynek wypłynęły używane dyski.

Jak dyski znalazły się na rynku? Tego nikt nie wie. Ile śmiga ich po sklepach? Tego nikt nie wie. Co możemy zrobić, znaczy - co klienci mogą zrobić? Co grozi sklepom sprzedającym używany sprzęt jako nowy? Zapytaliśmy o to UOKiK i jak nam UOKiK odpowie, to damy znać. W sensie napiszemy o tym na benchmarku.

Jaki będzie iPhone SE 4? Premiera niebawem

Lada moment na rynek wpadnie iPhone SE 4. Telefon będzie wyposażony w układ A18 oraz 8 GB pamięci RAM. Takie parametry pozwolą na obsługę systemu Apple Intelligence. Co więcej, nowy smartfon ma mieć także port USB-C oraz tylny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 48 megapikseli. Cena telefonu nie ma przekroczyć 500 zielonych dolarów.

PS6 i kwestia napędu. Były szef PlayStation stawia sprawę jasno

Czy PS6 otrzyma fizyczny napęd? Były dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden w rozmowie z Kiwi Talkz stwierdził, że PlayStation ma tak dużą bazę użytkowników na całym świecie, że rezygnacja z fizycznych nośników i gier offline wykluczyłaby zbyt wielu graczy. Innymi słowy, gość, który kiedyś coś znaczył w Sony, jest przekonany, że konsola PS6 otrzyma fizyczny napęd.

Filmy tworzone przez AI. Czy branża filmowa jest na to gotowa?

OpenAI napotyka opór w Hollywood wobec narzędzia Sora z powodu obaw o dane i… Tak, zgadza się - pracę. No dobra, a czym jest Sora? To soft stworzony przez OpenAI, którego zadaniem jest zamiana opisów słownych na filmy. Czyli piszemy, co chcemy obejrzeć, a Sora klei z tego film. Obawy branżuni dotyczą wykorzystania danych oraz reakcji związków zawodowych. Filmowcy z niepokojem patrzą w przyszłość i obawiają się, że technologia będzie miała niekorzystny wpływ na rynek pracy i proces twórczy.

Szykuje się skandal roku. Rząd Wielkiej Brytanii chce pełnego dostępu do danych Polaków

W 2022 roku Apple wdrożył w chmurze iCloud opcjonalne rozwiązanie Advanced Data Protection - po włączeniu tej funkcji zdjęcia, dokumenty i inne pliki wysyłane do chmury iCloud poddawane są szyfrowaniu end-to-end i nikt poza nami nie ma do nich dostępu. Ta tajność nie podoba się służbom bezpieczeństwa, które zauważają, że pełne szyfrowanie może umożliwić terrorystom, pedofilom i innym przestępcom ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości.

I teraz uwaga, jak donosi Washington Post, brytyjskie służby bezpieczeństwa zwróciły się do Apple’a z nakazem utworzenia tzw. backdoora, czyli furtki, która umożliwiłaby im uzyskanie dostępu do zaszyfrowanych danych w chmurze iCloud. Służby chcą uzyskać dostęp do danych wszystkich osób ze sprzętem Apple: nie tylko do mieszkańców Wielkiej Brytanii, ale też do danych Polaków. Pewnie do danych Niemców też. I Francuzów. Apple nie spogląda na żądania brytyjskich oficjeli specjalnie przychylnie, więc strony się teraz boksują i aż ciekaw jestem, co z tej przepychanki wyjdzie…

AI Act w Polsce. Czy prawo nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji?

Pierwsze przepisy europejskiego rozporządzenia o sztucznej inteligencji, AI Act, zaczęły obowiązywać w Polsce. O co chodzi w tej dyrektywie? Rzecz wprowadza surowe wymogi w zakresie oceny ryzyka, klasyfikując zastosowania technologii do kategorii o niskim, średnim, wysokim oraz niedopuszczalnym ryzyku. Technologie uznane za stwarzające niedopuszczalne ryzyko będą zakazane w całej Unii Europejskiej. Prawo wymaga także przejrzystości w działaniu systemów AI, informowania użytkowników o ich możliwościach, ograniczeniach oraz prawach przysługujących osobom, których te systemy dotyczą. Innymi słowy, rzecz ma regulować AI.

W tym wątku wspomnę jeszcze o instytucie badawczym IDEAS, który ma pod przewodnictwem prof. Piotra Sankowskiego ogarniać AI, na co ma dostać od Ministerstwa Cyfryzacji 20 milionów złotych.

