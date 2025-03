Poszukujących maksymalnej wydajności we wciąż przenośnym formacie z pewnością zainteresuje flagowa konstrukcja spod znaku ROG (Republic of Gamers), jaką jest ROG Strix SCAR 18 G835.

ROG Strix SCAR 18 G835 to flagowa konstrukcja firmy ASUS występująca w konfiguracjach obejmujących nawet tak potężny tandem jak procesor Intel Core Ultra 9 275HX i mobilna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 z TGP na poziomie 175W (150W + 25W Dynamic Boost), pozwalająca na osiągnięcie płynności w najnowszych tytułach nawet w najwyższych nastawach oprawy graficznej. Intel Core Ultra 9 275HX to jednostka 24-rdzeniowa/wątkowa o taktowaniu do 5,4 GHz, a GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci GDDR7 to najnowszy mobilny układ NVIDIA oparty na architekturze Blackwell dającej więcej możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do zwiększania wrażeń z rozrywki lub przyśpieszania pracy.

Ogrom mocy do gier, multimediów i pracy kreatywnej

Powyższy tandem w laptopie ROG Strix SCAR 18 G835 zużywa nawet 250W, co po dodaniu reszty komponentów sprawia, że 380W zasilacz dysponujący zapasem mocy jest niezbędny. Tak ogromna moc obliczeniowa wymaga też bardzo wydajnego układu chłodzenia, który opiera się na trzech wentylatorach oraz komorze parowej. Co więcej, ASUS nie zapomniał o zapewnieniu dostępu do wentylatorów, ponieważ te – co nieuniknione – z czasem zajdą kurzem. Zamiast odkręcać wiele śrubek, czasem o różnej długości, by dostać się do wentylatorów, slotów na dyski w formacie M.2 czy dwóch gniazd na pamięć RAM wspierających pojemności do 64 GB, producent zamontował szybkodemontowalną pokrywę trzymaną przez jedną dźwigienkę. Dzięki niej dostęp do kluczowych komponentów jest możliwy w chwilę bez konieczności sięgania po śrubokręt.

Do tego należy dodać 18-calowe matryce Nebula HDR Display typu IPS z ponad 2000 strefami wygaszania o rozdzielczości QHD+ (2560x1600 pikseli) nie tylko z odświeżaniem aż 240 Hz, ale także 100 proc. pokryciem palety barw DCI-P3. Takie osiągi, w połączeniu maksymalną punktową jasnością rzędu 1200 nitów, wsparciem techniki G-Sync i certyfikatami Pantone Validated i Dolby Vision, z nawiązką zadowolą każdego gracza, filmomaniaka czy grafika.



źródło: materiał partnera

Szczupła sylwetka

Wszystko to zostało zamknięte w konstrukcji o grubości do 30,2 mm oraz masie do 3,3 kg w przypadku wersji 18-calowej. Biorąc pod uwagę potężną wydajność, nie jest to dużo, a pamiętajmy, że rozwiązania dla graczy o topowej wydajności potrafiły jeszcze parę lat temu ważyć ponad 4 kilogramy. Obudowa, za wyjątkiem aluminiowej klapy matrycy, została wykonana z mieszanki kompozytu ABS i poliwęglanu, który nie jest tak gustownym materiałem jak aluminium, ale dzięki temu masa SCAR-a jest stosunkowo niska, a sam materiał nie przewodząc dobrze ciepła, ma nie wywoływać dyskomfortu podczas grania.

Ponadto w obudowę wkomponowany jest pasek RGB, którego podświetlenie można dostosować do indywidualnych preferencji, podobnie jak podświetlenie RGB pełnoformatowej klawiatury wraz z dodatkowymi programowalnymi klawiszami funkcjonalnymi w ramach oprogramowania Armoury Crate. Zapewnia ono także pełną kontrolę nad układem chłodzenia, pozwalając np. oferować dużą wydajność przy ograniczeniu natężenia dźwięku do 35 dB lub gwarantując maksymalną wydajność wraz z podwyższeniem taktowania rdzenia karty graficznej o 50 MHz kosztem zniesienia wspomnianego limitu głośności pracy układu chłodzenia (zakres 45-47 dB). Możliwe jest też ustawienie własnej krzywej pracy dla wentylatorów w oparciu o limity mocy dla GPU.

Do całości należy dodać dużą baterię o pojemności 90Wh, połączoną z zastosowaniem nieczęsto spotykanego przełącznika MUX, pozwalającego pogodzić dwie skrajności, czyli maksymalnej pracy na baterii i płynnego grania dzięki technice NVIDIA G-Sync. W efekcie powstała bardzo uniwersalna, potężna maszyna dla graczy lub do pracy graficznej w przenośnej formie, która w razie konieczności może podziałać dłużej niż parę godzin bez konieczności ładowania.



źródło: materiał partnera

Bądź aktywny i wygrywaj

Warto też zaznaczyć, że wraz z zakupem laptopa ROG Strix SCAR 18 G835 nabywca otrzymuje miesięczny dostęp do usługi Game Pass oraz do programu ROG Elite dającego szansę na otrzymanie nagród za zakup produktów z serii ROG czy uczestnictwo w eventach, streamach lub aktywność na mediach społecznościowych.

Uczestnictwo w powyższych daje punkty, które można wymienić na karty podarunkowe pozwalające na zakup gier lub akcesoriów gamingowych czy odzieży i gadżetów z logo ROG. Ponadto punkty pozwalają uzyskać dostęp do tapet, motywów i innych unikalnych dodatków do personalizacji sprzętu. Z kolei najaktywniejsi zyskają szansę otrzymania najbardziej ekskluzywnych upominków.



źródło: materiał partnera