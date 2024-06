Premiery procesorów to dobra okazja do przygotowania nowych laptopów. Pojechałem do siedziby firmy ASUS na Tajwanie i widziałem, jakie modele niebawem pojawią się na rynku.

Premiery procesorów AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200 i Qualcom Snapdragon Elite to idealna okazja do wprowadzenia nowych laptopów. Firma ASUS planuje wydać kilka różnych modeli - wśród nich znajdują się zarówno ultramobilne laptopy do pracy, jak i wydajne konstrukcje do grania i tworzenia treści. Niedawno miałem okazję odwiedzić siedzibę firmy ASUS w Tajpej na Tajwanie i zapoznać się z nowym sprzętem osobiście.

TUF Gaming A14 i A16 – nowe modele dla graczy

Producent przygotował dla graczy dwa nowe modele z popularnej serii TUF Gaming: 14-calowy TUF Gaming A14 (FA401) oraz 16-calowy TUF Gaming A16 (FA608).

ASUS TUF Gaming A16 został wyposażony w 16-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K z częstotliwością odświeżania 165 Hz. W środku znalazł się procesor AMD Ryzen AI 300, pamięć LPDDR5X-7500 oraz karty graficzne GeForce RTX 4000 (maksymalnie RTX 4070).

ASUS TUF Gaming A14 wykorzystuje 14-calową matrycę o rozdzielczości 2,5K i odświeżaniu 165 Hz. Specyfikacja obejmuje procesor AMD Ryzen AI 300, pamięć LPDDR5X-7500 i karty graficzne GeForce RTX 4000 (w tym przypadku maksymalnie już tylko model GeForce RTX 4060).

Producent chwali się ulepszonym chłodzeniem. ASUS TUF Gaming A16 ma też lepszą klawiaturę i większy touchpad. Na obudowie wyprowadzono nowoczesny zestaw portów (w tym USB4 i HDMI 2.1).

ASUS Zenbook dla twórców treści

Seria ASUS Zenbook to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy szukają wydajnego, smukłego i lekkiego laptopa. Producent przygotowuje tutaj modele z nowymi procesorami Intel i AMD.



Płyta głowna z laptopa ASUS ZenBook S 14 z procesorem Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake)



Udostępniony nam model działał jeszcze z inżynieryjną wersją procesora Intel Core Ultra 200

ASUS Zenbook S 14 został wyposażony w 14-calowy ekran 3K o odświeżaniu 120 Hz. Uwagę zwraca bogaty zestaw portów, łączność Wi-Fi 7, a także pojemna bateria o mocy 72 Wh.

Laptop został zamknięty w obudowie z innowacyjnego Ceraluminium, które łączy piękno i dotyk ceramiki z wytrzymałością aluminium (laptop będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Scandinavian White oraz Zumaia Gray.). Przy okazji warto dodać, że producent zastosował efektywny system chłodzenia z geometrycznymi wzorami systemu wentylacji.

ASUS Zenbook S 16 wykorzystuje 16-calowy ekran 3K o proporcjach 16:10 i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dodatkowo można liczyć na funkcję AI Noise Cancelation, która ulepsza połączenia konferencyjne.

W środku znalazł się procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, który wspomaga nawet 32 GB pamięci RAM LPDDR5X i dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB. Producent chwali się świetną wydajnością i efektywnym chłodzeniem, co ma być zasługą specjalnej komory parowej (podobno chłodzenie pracuje poniżej 25 dB).

Na obudowie wyprowadzono nowoczesny zestaw portów (w tym dwa USB4, HDMI czytnik kart SD). Urządzenie wyposażono w bardzo wydajną baterię o pojemności 78 Wh.

ASUS ExpertBook dla użytkowników biznesowych

W siedzibie firmy ASUS mieliśmy okazję zobaczyć na żywo model ASUS ExpertBook P5 (P5405). Elegancki i wydajny laptop przede wszystkim powinien zainteresować użytkowników biznesowych.

Konstrukcja wyróżnia się wytrzymałą, aluminiową obudową, w której zainstalowano 14-calowy ekran 2,5K o proporcjach 16:10. Dodatkowym atutem jest wydajny system chłodzenia (działający nawet po zamknięciu ekranu).



Płyta głowna z laptopa ASUS ExpertBook P5405 z procesorem Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake)

W środku znalazł się procesor Intel Core Ultra 200. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, producent zadbał też o dodatkowe funkcje ułatwiające pracę z komputerem.

ASUS ProArt - kompaktowe modele dla twórców treści

Laptopy ASUS ProArt zostały zaprojektowane z myślą o twórcach treści. Sprzęt wyróżnia się dobrą specyfikacją, a przy tym cechuje się wytrzymałą konstrukcją i zachowuje kompaktowe rozmiary.

ASUS ProArt P16 to 16-calowy model, który został zaprojektowany z myślą o grach, produktywności i kreatywności. Producent zastosował procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070.

Mimo mocnej specyfikacji, sprzęt zachowuje przy tym całkiem kompaktową budowę - całość ma zaledwie 14,9 mm grubości i waży 1,85 kg. Bez problemu można go zabrać ze sobą do torby lub plecaka.

ASUS ProArt PX13 to 13-calowy model o wadze zaledwie 1,38 kg. Urządzenie wyposażono w obrotowy ekran ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K, który umożliwia płynne przełączanie między trybami laptopa, namiotu, podstawki i tabletu.

W kompaktowej obudowie udało się umieścić procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Laptop wyposażony jest w ultraszybką łączność WiFi 7 i liczne porty wejścia/wyjścia, w tym dwa porty USB4 o przepustowości 40 Gb/s, które umożliwiają szybkie ładowanie i podłączanie zewnętrznych wyświetlaczy, złącze HDMI 2.1 FRL oraz czytnik kart MicroSD UHS-II do szybkiego przesyłania danych z kamer sportowych.

ASUS ProArt PZ13 to ultrakompaktowy i ultramobilny laptop, który łączy w sobie funkcjonalność tabletu i laptopa (całość waży zaledwie 0,85 kg). Producent zastosował 13-calowy ekran ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K.

Urządzenie napędza procesor Qualcomm Snapdragon Elite X. Dodatkowym atutem jest bateria o pojemności 70 Wh, a także obudowa ze stopniem ochrony IP52 (zapewniającym odporność na kurz i wodę). Do dyspozycji oddano m.in. gniazdo SD z adapterem microSD.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu była firma Intel i ASUS