Rosjanie nie rezygnują z zachodniego sprzętu. Jedna z firm przygotowała specjalną, patriotyczną wersję smartfona iPhone 15 Pro na kolejną rocznicę Dnia Zwycięstwa. Cena? Lepiej nie pytać...

Jakiś czas temu Rosja zakazała urzędnikom państwowym używania iPhone'ów w obawie przed ich hakowaniem, a samo Apple wycofało się z tamtejszego rynku. Wygląda jednak na to, że Rosjanie nie rezygnują z zachodniego sprzętu. Firma Caviar przygotowała specjalną, patriotyczną wersję smartfona iPhone 15 Pro, która ma być symbolem upamiętnienia Dnia Zwycięstwa.

Rosjanie przygotowali patriotycznego iPhone’a 15

Mowa o modelu iPhone 15 Pro Pobeda (ros. zwycięstwo), który został opracowany specjalnie na rosyjski rynek. Smartfon bazuje na konstrukcji zwykłego iPhone’a 15 Pro, ale wykorzystuje zmodyfikowaną obudowę z czerwoną flagą, gwiazdą zwycięstwa i wstęgą św. Jerzego.

Urządzenie wyposażono w 6,1-calowy ekran Super Retina XDR OLED o odświeżaniu 120 Hz. W środku zastosowano procesor Apple A17, a także 8 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci na dane. Smartfon wykorzystuje baterię o pojemności 3274 MaH, która oferuje funkcję szybkiego i bezprzewodowego ładowania.

Z przodu znalazł się aparat selfie 12 MP, natomiast z tyłu przewidziano trzy aparaty: 48 MP, teleobiektyw 12 MP i szerokokątny 12 MP.

iPhone 15 Pro tylko dla najbogatszych Rosjan

Smartfony marki Caviar słyną z elegancji i astronomicznych cen. Podobnie będzie z modelem iPhone 15 Pro Pobeda - sprzęt ma trafić do sprzedaży 9 maja 2024 r. w cenie 519 tys. rubli, co zgodnie z oficjalnym kursem walut odpowiada około 23 tys. zł (mówimy zatem o co najmniej o 3-krotnej przebitce względem standardowego modelu iPhone 15 Pro dostępnego w sklepach).

Klientów może przekonać specjalne, czerwone opakowanie ze złotymi zdobieniami i herbem Rosji. Wewnątrz znalazł się nieduży ekran, na którym można oglądać filmiki propagandowe o Dniu Zwycięstwa. Pytanie, czy najbardziej majętni Rosjanie będą chcieli korzystać z zachodniego sprzętu...