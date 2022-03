Firma Apple wstrzymała dziś sprzedaż swoich produktów w Rosji. Internetowy sklep Apple Store został zamknięty. Co więcej, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Ukrainy, ograniczone zostały niektóre funkcje aplikacji Mapy.

Apple ogranicza działalność w Rosji

Warto przypomnieć, że pod koniec poprzedniego tygodnia wicepremier Ukrainy napisał do Tima Cooka list, w którym apelował o odcięcie Rosji od produktów i usług firmy Apple.

W oświadczeniu dostarczonym przez Apple do redakcji serwisu BuzzFeedNews przeczytać można, że firma wstrzymała eksport swoich produktów do Rosji.

Co więcej, w aplikacji Mapy wyłączone zostały funkcje dotyczące informacji o ruchu drogowym oraz zdarzenia na żywo, w ramach których wyświetlane są powiadomienia o zamknięciu dróg czy o wypadkach.

Funkcje te wyłączono jednak na terenie Ukrainy, a nie Rosji, ponieważ ogólnodostępne informacje na temat natężenia ruchu mogłyby być wykorzystane przeciwko obywatelom zaatakowanego kraju.

Warto dodać, że w oświadczeniu poinformowano także, iż w App Store poza Rosją nie są już dostępne kontrolowane przez Kreml serwisy informacyjne RT News i Sputnik News.

Apple nie obsługuje także głównych rosyjskich banków, więc ich klienci nie mogą korzystać z usługi Apple Pay.

Warto przypomnieć, że we wspomnianym na początku liście, Fedorow apelował także o zablokowanie dostępu do App Store, ale póki co Apple nie zdecydowało się na taki krok.

Źródło: MacRumors, BuzzFeedNews