RTV EURO AGD GAME ZONE – odpowiedź na oczekiwania współczesnych graczy

Marki muszą dziś wykazać się wyjątkową kreatywnością, aby przyciągnąć uwagę i zdobyć lojalność graczy. W odpowiedzi na te wyzwania powstała RTV EURO AGD GAME ZONE, platforma, która łączy najlepsze oferty sprzętu gamingowego z angażującymi treściami.

Materiał sponsorowany przez WE!RE Fantasy

GAME ZONE - unikalne miejsce dla graczy

RTV EURO AGD GAME ZONE to platforma stworzona z myślą o graczach, która łączy najlepsze oferty na sprzęt gamingowy z angażującymi treściami. Ekosystem ten oferuje codzienne promocje w ramach akcji „Celny Strzał”, prezentuje najnowsze premiery produktowe oraz ekskluzywne oferty. Użytkownicy znajdą tu materiały wideo oraz artykuły poświęcone gamingowi i technologii. GAME ZONE to nie tylko przestrzeń zakupowa, ale kompleksowa platforma w ramach euro.com.pl, która łączy gamifikację zakupów z eksperckim podejściem do świata gier. Obecność na kluczowych wydarzeniach gamingowych w Polsce oraz szeroka oferta produktów i treści sprawiają, że jest to kompleksowe źródło wiedzy dla każdego gracza.

Pasha i Fusialka - ambasadorzy RTV EURO AGD GAME ZONE

Od 2020 roku w działaniach gamingowych RTV EURO AGD kluczową rolę odgrywa Jarosław „Pasha” Jarząbkowski, legenda Counter-Strike’a i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich esportowców. Jego wizerunek był wykorzystywany w licznych kampaniach o charakterze gamingowym, a współpraca obejmowała projekty z Piotrem „izakiem” Skowyrskim, Mateuszem „Pago” Pągowskim czy zespołem Emeritos Banditos. WE!RE Fantasy, która od lat specjalizuje się w influencer marketingu, była odpowiedzialna za skuteczną realizację tych projektów, angażując graczy, influencerów i marki w spójne działania promujące świat gier.

Dzięki wieloletniej współpracy i zaangażowaniu w projekty gamingowe, Jarosław „Pasha” Jarząbkowski stał się naturalnym wyborem na ambasadora RTV EURO AGD GAME ZONE. Od 2024 roku oficjalnie pełni tę rolę, aktywnie wspierając rozwój GAME ZONE i angażując społeczność graczy zarówno online, jak i podczas najważniejszych wydarzeń esportowych. Jego charyzma, autentyczność i niekwestionowany dorobek w świecie gamingu doskonale wpisują się w wartości marki, umacniając jej pozycję w środowisku graczy.

W 2025 roku do grona ambasadorów dołączyła Kasia „Fusialka” Bożek, jedna z najpopularniejszych twórczyń gamingowych, od lat związana z grupą EKIPA. Razem z Pashą tworzą duet gamingowych osobowości, które inspirują się nawzajem i angażują społeczność graczy.

RTV EURO AGD GAME ZONE na IEM Katowice

RTV EURO AGD od lat angażuje się w największe wydarzenia gamingowe w Polsce. Ubiegłoroczna obecność na Intel Extreme Masters w Katowicach była ogromnym sukcesem. Strefa RTV EURO AGD GAME ZONE przyciągnęła tłumy odwiedzających, stając się jednym z najczęściej obleganych miejsc na wydarzeniu. Ponadto w 2024 roku marka aktywnie wsparła rozwój polskiej sceny esportowej, wchodząc w ostatnia kolejkę Ultraligi z finałem na Poznań Game Arena. Aby jeszcze mocniej zaangażować się w ten ekosystem, została sponsorem turnieju Game Zone Masters z pula nagród 50 0000 zł, organizowanego w ramach Pasha Gaming School.

W tym roku, wzorem lat poprzednich, strefa RTV EURO AGD GAME ZONE na IEM Katowice ponownie zaoferuje odwiedzającym szereg atrakcji. Na fanów czekają spotkania z ambasadorami - Jarosławem „Pashą” Jarząbkowskim i Kasią „Fusialką” Bożek, a także sesje meet & greet z innymi influencerami, konkursy, quizy i teleturnieje z nagrodami od partnerów. Nie zabraknie również gamingowych wyzwań - uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywkach na dedykowanych mapach, takich jak tryb Wingman. Dodatkowo, w sobotę i niedzielę poranki w strefie rozpoczną się od rozgrzewki z Radiem Eska, która wprowadzi energetyczną atmosferę. Strefa RTV EURO AGD GAME ZONE będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających od piątku do niedzieli od godziny do 10:00 do 20:00.

Ważnym elementem tegorocznej strefy będzie możliwość przetestowania profesjonalnego sprzętu gamingowego od partnerów, w tym najnowszych modeli laptopów, monitorów, klawiatur i słuchawek zaprojektowanych z myślą o wymagających graczach. To doskonała okazja, aby sprawdzić ich możliwości w warunkach turniejowych i na własnej skórze przekonać się, jak odpowiedni sprzęt wpływa na komfort i jakość rozgrywki.

RTV EURO AGD GAME ZONE to odpowiedź na rosnące potrzeby graczy oraz konsekwentne budowanie społeczności wokół gamingu. To pierwsze miejsce, o którym myślą gracze, gdy szukają najlepszego sprzętu, atrakcyjnych promocji i wartościowych treści gamingowych.

Więcej informacji: https://www.euro.com.pl/cms/gamezone.bhtml

