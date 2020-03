Sport to zdrowie – szczególnie teraz warto o tym pamiętać. Szczególnie, że to, że musimy zostać w domu, wcale nie oznacza, że trzeba rezygnować z treningów!

Najskuteczniejszą bronią w walce z koronawirusem jest sprawny układ odpornościowy. Dobrym pomysłem jest więc dbanie o zdrowie. Nie tylko poprzez odpowiednie żywienie, nawadnianie organizmu czy wysypianie się, ale też ruch. Gdy siedzi się w domu, nietrudno jest się jednak rozleniwić. Ale naprawdę warto być aktywnym nawet wtedy, gdy ma się kwarantannę.

Nie przestawaj trenować. Nawet gdy jesteś w domu – te gadżety ci w tym pomogą

Wielu z nas domową kwarantannę wykorzysta do nadrobienia serialowych zaległości. Nic w tym złego – ba można to nawet dobrze wykorzystać, na przykład ustalając sobie, że między kolejnymi odcinkami wstajemy i przez 10 minut się ruszamy. To mogą być ćwiczenia rozciągające, superszybki trening kardio na macie czy też przejażdżka na rowerku treningowym. To ostatnie, to wcale nie są drogie rzeczy. Najtańszy sprzęt tego typu można kupić już za mniej niż 200 złotych – jak chociażby model FunFit.

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wykorzystali tego tematu, by polecić wam świetne smartwatche, zegarki sportowe i opaski fitness. To gadżety, które monitorują naszą aktywność, przez co pomagają nam nie tylko śledzić postępy, ale też je robić, a do tego motywują nas do działania, na przykład przypominając, że już dłuższy czas nie ruszaliśmy tyłka z kanapy. Niezależnie od tego, ile masz do wydania, bez trudu znajdziesz coś dla siebie.

Szczególnie polecamy:

opaskę Garett Fit 7 Plus za mniej niż 100 złotych , oferującą podstawowe funkcje treningowe i przypomnienia,

, oferującą podstawowe funkcje treningowe i przypomnienia, smartwatcha Xiaomi Amazfit Verge za mniej niż 500 złotych , dostarczającego wiele cennych informacji na temat naszej aktywności,

, dostarczającego wiele cennych informacji na temat naszej aktywności, zegarek Suunto Fitness 3 G1 za mniej niż 1000 złotych , precyzyjnie mierzący nasze parametry i motywujący do działania,

, precyzyjnie mierzący nasze parametry i motywujący do działania, smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active2 za mniej niż 1500 złotych , stającego się naszym asystentem podczas treningów i między nimi

, stającego się naszym asystentem podczas treningów i między nimi oraz zegarek Garmin Fenix 5 za mniej niż 2000 złotych, który spełni oczekiwania nawet tych bardzo wymagających użytkowników.

W domowej siłowni przyda się też sprzęt fitness oraz najróżniejsze akcesoria do ćwiczeń. Nie zapominaj też o butelce filtrującej wodę, dzięki której zadbasz o odpowiednie nawodnienie, a do tego ograniczysz konieczność wychodzenia do sklepu.

Wspólne ćwiczenia to tylko jeden z pomysłów. Jak warto spędzać czas z rodziną w domu?

Rodzinne treningi to wyśmienity sposób na wspólne spędzanie czasu w domu. Oczywiście można się też oddawać wielu innym świetnym aktywnościom, na które wcześniej nie miało się czasu. Można na przykład:

poczytać książki,

posłuchać muzyki,

pograć w planszówki,

poukładać klocki LEGO

czy też pooglądać filmy.

Zostań w domu i odbierz pakiet korzyści – Empik Premium za darmo przez 60 dni

Wiesz, co jest najlepsze? Że na zakupie wspomnianych gadżetów, a także książek, płyt czy zabawek, możesz teraz sporo zaoszczędzić, a do tego nie zapłacić ani złotówki za dostawę. Mało tego – otrzymasz jeszcze pakiet 11 tysięcy e-booków i audiobooków w usłudze Empik Go. Jak to możliwe? Ano tak, że ruszyła wyśmienita akcja...

Wypróbuj Empik Premium przez 60 dni zupełnie za darmo – kliknij ten link, a następnie podaj swój adres e-mail i już po chwili otrzymasz kod, który możesz wprowadzić na tej stronie. Aktywuj usługę i ciesz się pakietem korzyści przez dwa miesiące!

Źródło: Empik, informacja własna

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji.

