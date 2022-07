Sprawdź jaki smartwatch jest najlepszy w 2022 roku. Oto ranking smartwatchy dobrych do telefonu z Androidem i iPhone. Można ich używać do sportu, są wodoszczelne, wyświetlają powiadomienia, mierzą puls, większość ma też pomiar tlenu we krwi i GPS.

Jaki smartwatch kupić? Ranking 2022

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach i wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukacie czegoś tańszego, to tutaj znajdziesz dobry tani smartwatch. Warto też rzucić okiem na polecane opaski fitnes. Zobacz nasz dedykowany ranking, jeśli szukasz damskiego smartwatcha.

Najlepsze smartwatche. Oto polecane modele:

Smartwatche to coś innego niż zegarki sportowe. Są bardziej uniwersalne: gorsze do profesjonalnego lub zaawansowanego treningu, ale bardzo dobre do regularnej, amatorskiej aktywności sportowej i znacznie lepsze pod względem dostępu do różnorodnych aplikacji, powiadomień, rozmów telefonicznych i innych funkcji smart. Dobrze uzupełniają możliwości smartfona. Zawsze gdy nadejdzie SMS, e-mail lub wiadomość na Facebooku, Twitterze, Messengerze itp, będziemy mogli ją odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Smartwatch można sparować ze smartfonem niezależnie od ceny, może to być najlepszy telefon albo tani telefon do 500 zł.

To jednak tylko podstawowa funkcjonalność tego typu urządzeń. Obecnie pozwalają one na zdecydowanie więcej. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, GPS, a nawet czujnik nasycenia tlenu we krwi (SpO2). Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, głównie w zakresie odporności na wodę. Dobry smartwatch nie powinien bać się deszczu, kąpieli czy wizyty na basenie. Wodoszczelność zalecana to IP67 / IP68 lub 5 ATM (50 m), ale niektóre smartwatche mają kontrukcję wodoszczedną do 10 ATM (czyli 100 m).

Jaki smartwatch wybrać? Porównanie modeli w różnych cenach

realme Watch 2 Pro - dobry smartwatch do 300 zł z GPS Ocena benchmark.pl









3,8/5 Jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68, więc nie zaszkodzi mu całkowite zanurzenie w wodzie. Ma kilkadziesiąt trybów sportowych oraz wbudowany odbiornik GPS, więc może rejestrować dokładniejsze dane na temat trasy. Oferuje ciągły pomiar pulsu i tlenu we krwi (SpO2), a jednocześnie może działać do 2 tygodni na jednym ładowaniu akumulatora. Ma przydatny alarm wibracyjny, który nie przeszkadza osobom dookoła, ale jest wyraźnie wyczuwalny przez użytkownika. Wyświetla też powiadomienia, umozliwia sprawdzanie kto dzwoni i odrzucanie połączeń, liczy kroki i pozwala sterować muzyką na telefonie. Obsługa smartwatcha jest prosta, a system wygląda nowocześnie i umożliwia zmianę tarcz zegarka (w tym animowanych). Wyświetlacz jest w technologii IPS LCD, ale w tak niskiej cenie ważniejsze jest to, że obraz jest jasny i ostry. Realme Watch 2 Pro jest lekki i ma bardzo wygodny, silikonowy pasek. Czy w cenie poniżej 300 zł trzeba Ci czegoś więcej? Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,75 cale/cali

Rozmowy telefoniczne nie

Amazfit GTR 2E - wodoszczelny smartwatch do 400 zł z AMOLEDem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Ten smartwatch jest wart zakupu z kilku powodów. Co prawda na rynku jest już dostępny nowszy Amazfit GTR 3, ale jest on o połowę droższy, więc nie dla każdej osoby będzie równie opłacalny. Tutaj za niecałe 400 zł dostajemy dobry wyświetlacz AMOLED, sprawdzanie nasycenia tlenu we krwi, 24-godzinne monitorowanie pulsu, wraz ze strefami tętna i ostrzeżeniem o zbyt wysokim tętnie spoczynkowym oraz monitorowanie snu. Smartwatch jest wodoszczelny do 50 m (5 ATM) i według oficjalnych deklaracji producenta można go nosić podczas pływania. Ma wiele trybów sportowych, alarm wibracyjny i dużą baterię na około 3 tygodnie działania lub do 48 godzin w trybie ciągłego odczytu lokalizacji GPS. Umożliwia wyświetlanie map GPS i pomiar dystansu, prędkości i tempa. To dobry, uniwersalny i funkcjonalny smartwatch do 400 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Bateria (pojemność) 471 mAh

Waga 32 g

Rozmowy telefoniczne nie

Amazfit T-Rex Pro - wytrzymały smartwatch do 600 - 700 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 To smartwatch o wzmocnionej konstrukcji, odporny na wstrząsy, z ramką wystającą ponad szkło i chroniącą je przed uderzeniami i zarysowaniami. Przydatne jest to, że T-Rex Pro można obsługiwać nie tylko dotykowo, ale też za pomocą przycisków. Dzięki temu nawet gdy zegarek jest mokry, zabłocony lub mamy spocone dłonie, to wciąż możemy z niego korzystać. Ma też podwyższoną wodoszczelność do 100 metrów (10 ATM). Polecam go osobom, które lubią mocne zegarki G-Shock, ale jednocześnie chcą mieć znacznie większą funkcjonalność, w przystępnej cenie. Wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED, GPS, pulsoksymetr, krokomierz, monitorowanie snu, barometr, cyfrowy kompas, powiadomienia z telefonu, odczytywanie wiadomości i 100 trybów sportowych. Działa do 18 dni na jednym ładowaniu lub do 40 godzin w trybie ciągłego odczytu lokalizacji GPS. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 390 mAh

Waga 58 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch GT 2 Pro - dobry smartwatch męski do 900 zł z funkcją rozmów telefonicznych Ocena benchmark.pl









4,4/5 Watch GT 2 Pro jest dwukrotnie tańszy od swojego następcy Watch GT 3 Pro, a mimo to jest dobrze wykonany, elegancki i funkcjonalny. W cenie poniżej 900 zł (a w promocjach znacznie mniej) ma szafirowe szkło, tytanową ramkę, ceramiczny tył, czytelny wyświetlacz AMOLED, bezprzewodowe ładowanie akumulatora i wodoszczelność 5 ATM. Można z nim pływać w basenie, ale nie należy głęboko nurkować. Występuje w dwóch wariantach - Active z paskiem gumowym i Classic z paskiem skórzanym. Osobom aktywnym, regularnie ćwiczącym polecam bardziej miękki, wygodny pasek gumowy, który jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości (nie niszczy się od potu i częstego mycia). Oferuje ponad 100 trybów treningowych, w tym szkolenia biegowe ze wskazówkami głosowymi. Mierzy pułap tlenowy i umożliwia wyświetlanie nawigacji GPS np. pokazujących drogę powrotną, a podczas ćwiczeń na zewnątrz może wykryć nagłą zmianę ciśnienia i ostrzec o potencjalnym załamaniu pogody. Rzecz jasna mierzy też puls i nasycenie tlenu we krwi, monitoruje sen, wyświetla powiadomienia z telefonu, umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i działa około tygodnia na baterii. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Waga 52 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm - najlepszy smartwatch do 1000 - 1200 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Zegarek występuje w dwóch wersjach - mniejszej 42 mm za niecałe 1000 zł i większej 46 mm za 1200 zł. Obie są równie nowoczesne i funkcjonalne, a różnią się głównie wielkością akumulatora i wyświetlacza. Smartwatche Galaxy Watch4 mają system Wear OS, który daje dostęp do popularnych i lubianych usług Google. Znajdziemy w nim płatności zbliżeniowe, mapy i dostęp do wielu aplikacji ze sklepu Google Play. Watch4 wykona analizę składu ciała, pozwoli przeprowadzić badanie EKG, a nawet zmierzyć ciśnienie krwi oraz oczywiście puls i poziom tlenu. To smartwatch wybitnie funkcjonalny i pro-zdrowotny. Można nim sterować dotykowo lub za pomocą obrotowego pierścienia. Jest wykonany ze stali i stylistycznie pasuje zarówno do ubrania eleganckiego jak i sportowego. Wyświetlacz AMOLED robi świetne wrażenie pod względem jakości, jest jasny, kontrastowy i wyraźny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 361 mAh

Waga 52 g Zobacz recenzję

Fitbit Sense - dobry smartwatch z NFC i GPS do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Fitbit Sense to dość uniwersalny smartwatch, zarówno do iPhone, jak i telefonów z Androidem. Ma relatywnie małą, zaokrągloną obudowę, która stylistycznie pasuje do ubioru sportowego, jak i nieco bardziej formalnego. Ma wbudowany GPS, który pomaga dokładnie mierzyć przebiegnięty dystans, a do tego EKG, które pozwoli sprawdzić kondycję serca, czujnik SpO2, dobry wyświetlacz AMOLED i NFC. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, wygodny, dobrze wykonany, nadaje się do uprawiania sportu i wytrzymuje około 6 dni na baterii. Sporo kosztuje, ale jest nietypowy i stanowi udaną alternatywę dla Apple i Samsunga. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Waga 30 g

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS - najlepszy smartwatch do Androida, do 1200 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 TicWatch Pro 3 Ultra GPS ma dwa wyświetlacze - zaawansowany AMOLED, na którym smartwatch może pracować około 3 dni, a nad nim umieszczono prosty i energooszczędny LCD, na którym TicWatch działa nawet 45 dni. Na pokładzie jest odbiornik GPS (pięć systemów lokalizacji), łączność komórkowa, czujnik poziomu tlenu we krwi, pulsometr, barometr, alarm wibracyjny i zestaw innych sensorów. Obudowa jest wodoszczelna (IP68) i spełnia standard odporności MIL-STD-810G. Na smartwatchu można wyświetlać mapę nawigacji oraz korzystać z wysokościomierza - są to funkcje przydatne np. podczas trekkingu lub jazdy rowerem. Smartwatch potrafi wykryć nieregularny rytm serca, monitoruje sen oraz daje dostęp do wielu trybów treningu sportowego. Całość zarządzana jest oczywiście przez najnowszy system Google Wear OS, więc jest też opcja płatności zbliżeniowych za pomocą zegarka. TicWatch Pro 3 Ultra GPS to po prostu najlepszy smartwatch do telefonu z Androidem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 577 mAh

Waga 41 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Amazfit T-Rex 2 - odporny smartwatch do 1200 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Solidny smartwatch w nowej wersji. Najważniejszym atutem jest wzmocniona obudowa, będąca w stanie wytrzymać znacznie gorsze traktowanie, niż w przypadku większości zwykłych smartwatchy. Warto wyróżnić trzy największe zalety - odporność na przypadkowe uderzenia i wstrząsy, podwyższoną wodoszczelność 100 metrów (10 ATM), a także możliwość łatwej obsługi wszystkich ważnych funkcji zegarka za pomocą przycisków. Gdy smartwatch jest zabłocony lub mokry, to wyświetlacz dotykowy może nie działać idealnie, więc przyciski się przydają. Zegarek ma wsparcie dla 5 systemów geolokalizacji (w tym dwa zakresy), co znacznie zwiększa precyzję i szybkość łapania sygnału. Może wyświetlać mapę nawigacji bezpośrednio na zegarku i podaje prędkość poruszania się. Wyposażony jest w funkcję kompasu i wysokościomierza oraz oddaje do dyspozycji użytkownika ponad 150 różnych trybów treningowych. Liczy kroki, szacuje zużycie kalorii, monitoruje tętno i tlen we krwi (pulsoksymetr), ma dobry wyświetlacz AMOLED i dobrą baterię. Wielu użytkowników deklaruje około 2 tygodnie czasu pracy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Bateria (pojemność) 500 mAh

Waga 66.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Apple Watch 7 - najlepszy smartwatch do iPhone do 1800 - 1900 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli masz iPhone, to najlepszym smartwatchem dla Ciebie jest Apple Watch 7. Przynajmniej do września 2022, kiedy zaprezentowany zostanie Apple Watch 8. Aktualny model ma powiększony wyświetlacz z mniejszymi ramkami i wyższą jasnością. Obraz jest wyraźniejszy, a obsługa dotykowa jest bardziej komfortowa. Zegarek jest wodoodporny do głębokości 50 metrów oraz pyłoszczelny, ma także o połowę grubsze szkło zabezpieczające, czyli bardziej wytrzymałe. Apple Watch 7 pozwala wykonać badanie EKG (migotanie przedsionków i rytm zatokowy), zmierzyć natlenienie krwi, tętno, monitorować sen oraz przydaje się podczas wielu rodzajów aktywności fizycznej. Uruchomimy na nim odtwarzacz muzyczny, skorzystamy z płatności zbliżeniowych Apple Pay, wyświetlimy nawigację GPS oraz skorzystamy z wielu innych funkcji. Dostępna jest również wersja z łącznością komórkową. To najlepszy nowy smartwatch do iPhone. Najważniejsze cechy: Waga 38.8 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huawei Watch GT 3 Pro Elegant 43 mm - ładny smartwatch damski do 2000 zł z funkcją rozmowy Ocena benchmark.pl









4/5 W pozytywnym znaczeniu jest to najbardziej nietypowy smartwatch w tym zestawieniu. Ma ceramiczną kopertę i w wersji Elegant również ceramiczną bransoletę. To oznacza, że jest o wiele bardziej odporny na zarysowania od stali i tytanu, a jednocześnie waży mniej. Ceramika znacznie lepiej znosi upływ czasu, więc jeśli chcesz mieć ładny smartwatch przez kilka lat, to zdecydowanie warto wybrać ten rodzaj materiału. Ma to też wpływ na charakterystyczny, czysty, śnieżnobiały wygląd, który nie łapie brudu tak łatwo jak tworzywa sztuczne. Oprócz tego Huawei Watch GT 3 Pro ma również bardzo odporne na rysy szkło szafirowe, chroniące bardzo dobry wyświetlacz AMOLED. Zegarek występuje w wersji ze złotymi lub srebrnymi akcentami, wykonanymi z metalu. Stylistyka kierowana jest głównie do kobiet, ale srebrna wersja może być traktowana jako uniwersalna. Ocena wyglądu to kwestia gustu, ale trzeba przyznać, że ten model jest pewnym powiewem świeżości i po prostu może się podobać. Wygląd uzupełniony jest o odpowiednio dopasowane tła zegarka. O funkcjonalności też nie zapomniano. Smartwatch ma wiele funkcji sportowych, powiadomienia z telefonu, mierzy saturację i puls, umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych (ma mikrofon i głośnik), wyposażony jest w NFC i nawigację GPS. Na baterii pracuje około tydzień. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Bateria (pojemność) 292 mAh

Waga 50 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Jaki smartwatch jest najlepszy w 2022 roku? Opinia

Najlepszy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Ma nowy system Google Wear OS, działa szybko, ma wysoką czułość dotyku, wiele zaawansowanych funkcji, w tym EKG i pomiar ciśnienia krwi, znakomity wyświetlacz AMOLED, internet LTE, mikrofon i głośnik do rozmów telefonicznych, płatności zbliżeniowe Google Pay i solidną, stalową kopertę.