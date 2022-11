Evil West wreszcie powinien doczekać się premiery. I chyba będzie w stanie zapewnić sięgającym po niego graczom sporo dobrej zabawy. Na jej przedsmak można rzucić okiem dzięki nowemu materiałowi wideo od twórców.

Flying Wild Hog chwali się Evil West

Evil West intryguje od pierwszych zapowiedzi. Nie tylko dlatego, że będzie to kolejna polska gra. Studio Flying Wild Hog pokusiło się o osadzenie akcji na Dzikim Zachodzie, ale nie nadciąga kopia Call of Juarez. W tym przypadku będzie to Dziki Zachód w alternatywnej wersji z elektrycznymi gadżetami oraz hordami krwiożerczych potworów.

Przekombinowane? My mieliśmy już okazję przyjrzeć się Evil West z bliska i pierwsze wrażenia przedstawiliśmy w krótkim artykule. Może całość nie jest idealna, ale naprawdę niezła. Jeśli ostatnie tygodnie twórcy przeznaczyli na doszlifowanie pewnych elementów, to finalnie powinna czekać na graczy duża porcja dobrej zabawy. Zachęcamy nie tylko do wspomnianego artykułu, przedsmak przygody (samotnej lub w kooperacji) daje również nowy zwiastun gry.

Evil West zwiastun z rozgrywką

Kiedy premiera Evil West?

Gdyby udało się zrealizować pierwotne plany, to Evil West byłby już na rynku. Twórcy potrzebowali jednak więcej czasu, w efekcie na premierę wciąż czekamy. Na szczęście już niedługo, bo gra ma zadebiutować 22 listopada.

Na czym można będzie zagrać? Platformy docelowe to PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

