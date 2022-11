Prace nad grą Ghostrunner 2 idą zgodnie z planem i już w przyszłym roku doczekamy się jej premiery. Szykuj się na powrót cyberpunkowego hitu „made in Poland”.

Nadciąga Ghostrunner 2 – cyberpunk po polsku

Dwa lata temu na rynku zadebiutował Ghostrunner – tytuł polskiego One More Level, w którym zaproponowano nam niezwykle dynamiczną rozgrywkę w cyberpunkowym świecie. Spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, to też nie dziwi, że doczeka się kontynuacji. Wiemy już, kiedy to nastąpi.

Polski producent zapowiedział, że premiera gry Ghostrunner 2 odbędzie się jesienią 2023 roku. Pozostało nam zatem mniej więcej 12 miesięcy czekania.

Czy warto czekać na Ghostrunner 2? Nowe materiały

Ekipa One More Level przekonuje, że faktycznie warto czekać, bo „Dwójka” zachowa wszystko, za co pokochaliśmy „Jedynkę”, a równocześnie zostanie zrealizowana ze znacznie większym rozmachem. Ta pierwszoosobowa gra akcji zaoferuje najpewniej większy świat i dłuższą historię, a podczas jej poznawania wykorzystamy bardziej różnorodne uzbrojenie.

Twórcy nie pokazują jednak na razie żadnych fragmentów rozgrywki czy zwiastunów. Nie dostaliśmy nawet screenów. Póki co musimy zadowolić się poniższymi grafikami koncepcyjnymi, a na więcej mamy poczekać do przyszłorocznej wiosny – wtedy właśnie rozpocząć mają się działania marketingowe.

Gra Ghostrunner 2 zmierza na pecety oraz konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: One More Level, 505 Games