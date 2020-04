Gra Saints Row 3 – czy jak kto woli The Third – przez wielu jest uznawana za najlepszą odsłonę serii. Twórcy postanowili dodatkowo ją udoskonalić, a o efektach tych prac przekonamy się już w przyszłym miesiącu.

Gra Saints Row 3 powraca. Równie emocjonująca, a dużo ładniejsza

Saints Row: The Third powróci w graficznie odświeżonej wersji i wydaniu zawierającym nie tylko „podstawkę”, ale też wszystkie rozszerzenia DLC, jakie się ukazały (poza dwoma, które zostały skrytykowane przez graczy). Do tytułu zostanie dopisane słowo „Remastered” i w takiej oto odsłonie trzecia część gangsterskiej gry akcji dotrze do pecetowców oraz (po raz pierwszy) do posiadaczy konsol PlayStation 4 i Xbox One.

Zobacz oficjalny zwiastun Saints Row: The Third Remastered:

Zapraszająca nas do Steelport gra Saints Row 3 uznawana jest przez wielu za najlepszą część tej serii, której twórcy nie zdołaliby się wyprzeć czerpania inspiracji z GTA, ale którzy na każdym kroku udowadniają też swoją kreatywność i zachwycają szalenie abstrakcyjnym humorem.

Przygotowując odświeżoną wersję, autorzy poprawili tekstury, oświetlenie i efekty specjalne. Dzięki temu Steelport wygląda dużo lepiej, podobnie jak poruszające się po nim postacie i pojazdy. Jak widzieliście na zwiastunie, wygląda to naprawdę dobrze.

Kiedy premiera Saints Row 3 Remastered na PC, PS4 i Xbox One?

Kiedy zagramy? Premiera Saints Row: The Third Remastered odbędzie się 22 maja tego roku, a więc już niedługo. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w grze nie zabraknie polskich napisów, a do tego poznaliśmy cenę w złotówkach. Za odświeżoną „trójkę” zapłacimy 169 złotych (przynajmniej na PC).

Źródło: THQ Nordic, Koch Media

