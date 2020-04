Ekipa Riot Games oficjalnie zapowiedziała, że jeszcze w kwietniu odbędzie się premiera karcianki Legends of Runeterra osadzonej w uniwersum LoL-a.

W ubiegłym roku studio Riot Games świętowało 10. urodziny League of Legends. W trakcie specjalnego wydarzenia zapowiedziało kilka nowych gier, między innymi budzącą spore emocje strzelankę Valorant. Wśród tych tytułów pojawiła się również ciekawostka w postaci cyfrowej karcianki pod tytułem Legends of Runeterra. Wiemy już, kiedy doczekamy się jej premiery.

Zobacz najnowszy zwiastun Legends of Runeterra z datą premiery:

W Legends of Runeterra: The League of Legends Card Game zagramy już 30 kwietnia 2020 roku. Tego dnia zadebiutuje konkretnie wersja 1.0, bo od dłuższego czasu trwają już testy. Aby uczcić wejście w ten nowy etap, ekipa Riot Games wprowadzi do świata gry ponad 120 nowych kart, co oznacza, że ich łączna liczba przekroczy już 400.

Jeśli braliście udział w testach, to spokojnie – nie stracicie tego, co udało wam się zdobyć, lecz będziecie mogli kontynuować swoją przygodę. A jeśli zalogujecie się w grze przed 7 maja, to jeszcze dostaniecie w prezencie strażnika znanego jako Moonstruck Poro do swoich kolekcji.

Co to jest Legends of Runeterra? Karcianka w świecie LoL-a

Legends of Runeterra to karcianka, będąca dla LoL-a tym, czym Hearthstone jest dla Warcrafta. Twórcy zapowiadają, że jest to dynamiczna produkcja, wymagająca od graczy umiejętności, kreatywności i logicznego myślenia. Jeśli brzmi to dla was dobrze, to podkreślcie „30” w swoich kalendarzach grubą czerwoną kreską już teraz – żebyście na pewno nie zapomnieli o tej premierze.

W Legends of Runeterra zagramy na pecetach oraz smartfonach i tabletach z systemami Android i iOS. Wspólna rozgrywka? Tak, możemy na nią liczyć!

Źródło: Riot Games, VG247

