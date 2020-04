To może być jedna z najciekawszych strzelanek w tym roku. Zaprezentowana na nowym zwiastunie gra Boundary z akcją w kosmosie prezentuje się naprawdę świetnie.

Boundary – bardzo dynamiczna strzelanka kosmiczna – zmierza na PC i PS4

Boundary to pierwszoosobowa strzelanka zabierająca nas w kosmos. Podczas walk będziemy musieli wykazać się więc nie tylko refleksem i celnością, ale też umiejętnościami związanymi z poruszaniem się w warunkach zerowej grawitacji. Posłużymy się różnymi rodzajami broni automatycznej i snajperskiej, jak również białej, a także jetpackami i gadżetami, reprezentując którąś z dostępnych klas astronautów… a właściwie: Astroperatorów.

Jeśli jeszcze się tego nie domyśliliście, to czas napisać to wprost: Boundary jest grą przeznaczoną dla wielu osób. Kosmiczne walki będzie można toczyć w trybach 2vs2, 3vs3 i 5vs5. Oprócz ciekawej mechaniki rozgrywki, atutem tego tytułu ma być też oprawa wizualna, świetnie się prezentująca, między innymi dzięki efektom ray tracingu. Premiera na PC i PlayStation 4 odbędzie się jeszcze w tym roku, a to już wspomniany wcześniej zwiastun z fragmentami rozgrywki:

Zobacz najnowszy gameplay trailer Boundary – kosmicznego shootera od Surgical Scalpels:

Jak widzicie, na ekranie w każdej chwili dzieje się naprawdę dużo, a pojedynki wydają się bardzo dynamiczne. Twórcy z chińskiego studia Surgical Scalpels zapewniają jednak, że podczas rozgrywki równie ważna będzie odpowiednia taktyka. Nie chodzi więc tylko o to, by szybko strzelać, ale też o to, by szybko myśleć.

Źródło: PlayStation Blog, Dark Side of Gaming

