Samsung ruszył z testami Androida 15. One UI 7 już w Polsce

Tak wygląda najnowsza wersja interfejsu Samsunga, która przykrywa najnowszą odsłonę Androida. Oto One UI 7.

Zazwyczaj publiczne testy nowych wersji One UI ruszają latem. Tym razem Samsung zaliczył kilkumiesięczne opóźnienie, ale udało mu się uwinąć przed końcem roku.

Android 15 i One UI 7 zmierzają na smartfony Samsunga. Kiedy aktualizacja?

Póki co oprogramowanie One UI 7 z Androidem 15 zostało udostępnione w ramach testów beta. Dołączyć do nich mogą użytkownicy smartfonów z linii Galaxy S24 z Polski, Niemiec, Indii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Finalna wersja systemu ma trafić w pierwszej kolejności na serię Galaxy S25, której premierę zaplanowano na początek 2025 roku. Później aktualizacja będzie stopniowo udostępniana na dziesiątki starszych tabletów i smartfonów Samsunga.

One UI 7 i Android 15 - co nowego? Lista nowych funkcji smartfonów Samsunga

Jeśli chodzi o zmiany widoczne na pierwszy rzut oka, One UI 7 wnosi odświeżony interfejs. Przeprojektowaniu uległy ikony, systemowe widżety, a także cały panel powiadomień z szybkimi ustawieniami.

Zmiany zaszły także na ekranie blokady. Nowością w One UI 7 jest pasek "Teraz", który wyświetla u dołu ekranu dane pochodzące z takich aplikacji jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper czy Samsung Health.

Android 15 z One UI 7 póki co nie wnosi zupełnie nowych funkcji Galaxy AI (te mają się pojawić dopiero w serii S25), ale rozwija te istniejące. Funkcje podsumowywania treści, sprawdzania pisowni i gramatyki oraz automatycznego formatowania notatek dotychczas były ściśle zintegrowane z częścią systemowych aplikacji, a teraz są dostępne z menu kontekstowego, które pojawia się po zaznaczeniu dowolnego tekstu.

Samsung dodał także funkcję nagrywania rozmów z automatycznym generowaniem transkrypcji. Ogłosił przy okazji, że obsługuje ona język polski.

One UI 7 wnosi też odświeżoną aplikację aparatu. Większość elementów sterujących znajduje się teraz u dołu ekranu, dzięki czemu wygodniej będzie zmienić rozdzielczość czy proporcje zdjęcia.

Po aktualizacji telefonu Samsunga do Androida 15, wygodniejsze w obsłudze mają być także fotograficzne tryby Pro i Pro Video. Producent uprościł układ ustawień ręcznych oraz dodał opcję precyzyjnego kontrolowania zoomu w trakcie nagrywania.

Samsung chwali się także, że One UI 7 wnosi sporo usprawnień związanych z bezpieczeństwem i prywatnością. Dzięki funkcji Knox Matrix smartfon ma monitorować poziom zabezpieczeń innych urządzeń będących częścią ekosystemu, w tym tabletów, telewizorów czy sprzętu AGD.

Użytkownicy teleofnów Galaxy S24 mogą dołączyć do programu One UI 7 beta w aplikacji Samsung Members. Pamiętajcie jednak, że oprogramowanie znajduje się w fazie rozwojowej, więc może nie nadawać się jeszcze do codziennego użytku.