Android TV to świetny system, którego możliwości multimedialne są niemal nieograniczone. Nie musisz z niego korzystać tylko w domu – dzięki urządzeniom takim jak BenQ GV30.

BenQ GV30 – projektor, który zabierzesz ze sobą

BenQ GV30 to przenośny projektor – waży niewiele więcej niż 1,5 kilograma i nie zajmuje wiele miejsca, dzięki czemu możesz go używać w domu, ale też zabrać ze sobą na działkę, na wakacje czy gdzie tam jeszcze chcesz. Producent zachwala też „długi czas pracy akumulatora”, który wynosi konkretnie 2,5 godziny. Nawet długi film i cały mecz obejrzymy więc bez konieczności podłączania urządzenia do gniazdka.

Ze względu na stosunkowo niską jasność (300 lumenów) konieczne może okazać się dobre zaciemnienie pokoju, w którym będziemy korzystać z projektora BenQ GV30. Ma nam to jednak wynagrodzić 98-procentowym pokryciem palety barw Rec.709 i rozdzielczością HD. Aby nie komplikować sprawy producent zadbał też o swobodę instalacji, zapewniając szerokie opcje korekty).

Projektor z Android TV i kompletem portów

Jednym z największych atutów tego projektora jest fakt, że ma on na pokładzie system Android TV. To oznacza dostęp do tysięcy aplikacji, w tym serwisów VOD, takich jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime Video bez konieczności bawienia się w strumieniowe przesyłanie obrazu ze smartfona czy komputera. W razie czego można jednak podłączyć jakieś urządzenie źródłowe: telefon, laptopa, konsolę czy pendrive’a.

Co rzadko zdarza się wśród tego typu urządzeń, GV30 ma naprawdę niezłe głośniki. Konkretnie mówimy tu o 2.1-kanałowym systemie, na który składają się dwa 4-watowe głośniki stereo oraz 8-watowy subwoofer. Pod względem dźwięku projektor BenQ powinien więc wypaść równie dobrze, co w kwestii obrazu. Przełączając się pomiędzy różnymi trybami możemy dostosować parametry pod konkretny rodzaj treści.

„Wszystko w jednym”. Ile kosztuje BenQ GV30?

„Nasz nowy przenośny projektor jest urządzeniem typu wszystko-w-jednym. Łącząc Android TV, bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe i potężny wielokanałowy dźwięk Bluetooth z wysoką mobilnością. GV30 umożliwia kreatywne, swobodne cieszenie się filmem i muzyką na niespotykaną dotychczas skalę, zarówno we wnętrzach jak i w plenerze” – powiedział Steve Chu, prezes BenQ Europe.

Cena projektora BenQ GV30 wynosi 2729 zł. Jego premiera w Polsce planowana jest na listopad.

Źródło: BenQ, informacja własna