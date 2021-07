Są już w Polsce dostępne laserowe projektory Samsung The Premiere do kina domowego. To coś dla tych, którzy oczekują większego ekranu i większej uniwersalności.

Laserowe projektory Samsung The Premiere już dostępne w Polsce

O rodzinie The Premiere mogliśmy już usłyszeć nie raz i nie dwa. Samsung widzi w niej alternatywę dla telewizorów, która ma cię zainteresować, jeśli potrzebujesz ekranu powyżej 100 cali i oczekujesz „prawdziwie kinowych wrażeń” w swoich czterech ścianach. Możesz liczyć na rozdzielczość 4K, wysoką jasność, długą żywotność, ciche działanie, tunery telewizyjne i samsungowy system Smart TV. Krótko mówiąc: to jak telewizor zamknięty w obudowie projektora.

Na rodzinę Samsung The Premiere składają się na razie dwa modele. Oba zadebiutowały już w Polsce i – no cóż – zdecydowanie nie są to tanie rzeczy. Flagowiec z oznaczeniem LSP9T kosztuje 27 999 złotych, a tańszy model oznaczony jako LSP7T możesz kupić za niewiele ponad połowę tej kwoty, mianowicie 14 999 złotych. Ten drugi mieliśmy już w okazję sprawdzić w redakcji: zobacz nasz test projektora Samsung LSP7T.

Samsung The Premiere LSP9T i LSP7T – czym się różnią, a co je łączy?

Samsung The Premiere LSP9T wykorzystuje Technologię Potrójnego Lasera, mającą zapewniać wierne odtworzenie wizji twórcy. Nie musisz też dokładnie zaciemniać pokoju ani czekać z seansem na wieczór, bo jasność dochodzi tu nawet do 2800 ANSI lumenów. Możesz ponadto liczyć na niezłe brzmienie bez konieczności inwestowania w dodatkowe głośniki: 4.2-kanałowy system audio o mocy 40 W powinien po prostu dawać radę. Szczególnie, że wykorzystuje rozwiązanie Acoustic Beam, tworzące wokół ciebie wirtualną scenę. Z kolei tańszy LSP7T bazuje na tradycyjnym laserze, oferuje jasność sięgającą 2200 ANSI lumenów i ma 2.2-kanałowe głośniki o mocy 30 W.

Jedno i drugie urządzenie poza rozdzielczością 4K może też pochwalić się obsługą HDR-u w formacie HDR10+ i trybem Filmowca. System Smart TV zapewnia dostęp do popularnych aplikacji VOD, a do tego mamy tu jeszcze AirPlay 2 oraz funkcję Dotknij i Wyświetl (do wygodnego odtwarzania treści z urządzeń mobilnych), jak również Game Enhancer skracający input lag i optymalizujący parametry obrazu pod kątem gier.

Duży obraz, ultra krótki rzut i długa żywotność

Możesz ustawić taki projektor właściwie przy samej ścianie – pozwala na to Ultra Krótki Rzut. Równocześnie otworem staje przed tobą możliwość uzyskania naprawdę dużego obrazu: nawet 130 cali w przypadku LSP9T i 120 cali w przypadku LSP7T. Meczyk czy film na takim ekranie to coś nie do podrobienia.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze głośność pracy oscylująca wokół 30 decybeli oraz żywotność lasera wynosząca 20 000 godzin. To dość, żeby obejrzeć 10 tysięcy filmów, a więc faktycznie kupujesz sprzęt na lata.

Źródło: Samsung, informacja własna