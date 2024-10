Samsung Galaxy S24 FE już w Polsce. Wartościowy prezent dla pierwszych klientów

Najtańszy wariant flagowca Samsunga trafił do sprzedaży w Polsce. W ramach oferty premierowej Galaxy S24 FE można zgarnąć w pakiecie ze słuchawkami.

Dla pierwszych klientów Samsung przygotował prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 Pro. To akcesorium poprzedniej generacji, bo latem do sklepów trafiła seria Galaxy Buds 3, ale to wziąć przyzwoite i wartościowe słuchawki. W zależności od sklepu, ceny wahają się od 500 do 1000 zł.

Jako że Samsung stara się utrzymać pozycję lidera najbardziej przekombinowanych promocji, klienci nie dostaną gratisu od razu, lecz muszą spełnić trochę warunków.

Samsung Galaxy S24 FE - cena i warunki promocji premierowej

Przypomnijmy, że - w zależności od wariantu - ceny nowego smartfonu prezentują się tak:

Galaxy S24 FE (8/128 GB) - 3199 zł;

Galaxy S24 FE (8/256 GB) - 3449 zł.

Sprzedaż już ruszyła. Aby odebrać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, należy:

zakupić smartfon Galaxy S24 FE u partnera promocji do 20 października 2024; aktywować smartfon do 27 października 2024; wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members z dowodem zakupu do 3 listopada 2024; znaleźć się w gronie 4900 pierwszych klientów, bo taka jest pula słuchawek; przejść pozytywnie weryfikację organizatora promocji; odebrać Galaxy Buds2 Pro w ciągu 30 dni roboczych po weryfikacji.

Jednemu klientowi przysługuje jedna para słuchawek, bez względu na to, ile słuchawek kupi.

Sam smartfon Galaxy S24 FE szczegółowo opisaliśmy tutaj. Przypomnę, że jego specyfikacja obejmuje: