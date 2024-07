Słuchawki, które świecą. Oto Samsung Galaxy Buds 3

Samsung wywrócił wzornictwo swoich słuchawek TWS do góry nogami. Oto Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro.

Nowe słuchawki miały swoją premierę razem ze składanymi smartfonami Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6. Co w nich nowego i ile klientom przyjdzie za nie zapłacić?

Samsung Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro - ceny i dostępność

Oto ceny nowych słuchawek Samsunga:

Galaxy Buds 3 - 749 zł;

Galaxy Buds 3 Pro - 1029 zł.

Przedsprzedaż potrwa od 10 do 23 lipca. Osoby, które z niej skorzystają, mogą otrzymać 200 zł (Buds 3) lub 300 zł (Buds 3 Pro) cashbacku oraz etui z karabińczykiem.

Samsung Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro - co nowego?

Nie byłem fanem formy dotychczasowych słuchawek Samsunga. Brak wystających elementów w połączeniu z bardzo czułym panelem dotykowym sprawiał, że notorycznie niechcący wstrzymywałem odtwarzanie muzyki i aktywowałem inne opcje. Wystarczyło poprawić słuchawkę w uchu, delikatnie ją musnąć lub wyjść na drzew, by panel dotykowy wariował.

W trzeciej generacji Samsung zmienił podejście. Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro to słuchawki ze ściskanym ogonkiem. Taka konstrukcja niweluje problem nieintencjonalnego wywoływania różnych akcji.

Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro

Na niektórych zdjęciach prasowych słuchawki do złudzenia przypominają AirPodsy Apple’a, ale na żywo podobieństwo nie jest aż tak duże. Są bardziej kanciaste, a na ich grzbietach umieszczono charakterystyczne czarne paski. Ściślej rzecz ujmując, są to paski LED. Opcjonalnie Galaxy Buds 3 mogą świecić ciągłym światłem, migać lub pulsować, co ma nie tylko fajnie wyglądać, ale i ułatwić ich lokalizowanie po zgubieniu.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Inne niż w przypadku AirPodsów jest także etui. Podoba mi się to, że górna część jest przezroczysta, więc łatwo sprawdzić, czy słuchawki znajdują się w środku.

Różnice? Przede wszystkim Galaxy Buds 3 to słuchawki douszne, a Galaxy Buds 3 Pro to słuchawki dokanałowe w wytłumiającymi gumkami.

Podstawowy model ma 1-drożny głośnik 11 mm. Z kolei wariant Pro skrywa głośnik 2-drożny złożony z modułu niskotonowego 10,5 mm oraz planarnego 6,1 mm, co ma zapewnić bogatszy dźwięk.

W porównaniu z poprzednią generacją Samsung chwali się wyższą odpornością (IP57), poprawioną jakością rozmów oraz ulepszonym ANC. W przypadku modelu Galaxy Buds 3 Pro aktywna redukcja wykorzystuje ponadto inteligentne algorytmy, które wykrywają ludzką mowę i alarmy.

Nowością jest funkcja tłumacza w czasie rzeczywistym, która obsługuje język polski. Posiadacz Galaxy Budsów 3 słyszy tłumaczenie w słuchawkach, natomiast w drugą stronę odtwarzane jest na głośnikach sparowanego telefonu.

Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro trafił już do nas na testy, więc wkrótce przyjrzymy się im w pełnej recenzji.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę była firma Samsung.