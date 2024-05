Granie na tablecie to całkiem sensowny pomysł i marka Samsung doskonale o tym wie, właśnie do graczy kierując swoją najnowszą akcję promocyjną. Na co oprócz samego tabletu mogą liczyć fani gier?

Płatna współpraca z Rtv Euro Agd

Granie na tablecie? Samsung oferuje promocję dla graczy

Tablet jako mobilne urządzenie do grania? Oczywiście że tak! Rynek gier mobilnych od lat nieustannie rośnie, a jego wartość już dawno przekroczyła tą związaną z grami na PC czy kosole. Granie na tablecie to całkiem dobry pomysł, zwłaszcza dla osób które poszukują kompromisu pomiędzy smartfonem a laptopem, jednak odrzuciły pomysł zakupu bardzo modnych ostatnio konsol przenośnych.

Tablet to nie tylko mobilny sprzęt, który świetnie sprawdzi się w podróży lub jako uzupełnienie rozrywki gamingowej na komputerze czy konsoli. To też sprzęt bardzo wszechstronny, który można wykorzystać jako narzędzie do pracy, nauki, codziennego przeglądania internetu, czy zajęcia dziecka w krytycznych sytuacjach.

Jeśli pomysł bardzo uniwersalnego urządzenia z gamingowym twistem wydaje Ci się interesujący, równie interesująca może okazać się akcja sprzedażowa proponowana przez markę Samsung we współpracy z Xbox. Kupując tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE lub Samsung Galaxy Tab S9 FE+ dodatkowo zyskujemy kontroler bezprzewodowy Xbox oraz 3-miesięczną subskrypcję Game Pass Ultimate.

Czym właściwie jest Game Pass Ultimate? To usługa sybskrypcyjna Microsoft, dzięki której zyskujemy dostęp do bogatej kolekcji gier, z których możemy do woli korzystać w okresie trwania subskrypcji. To bardzo dobra opcja dla osób, które nie chcą inwestować w pojedyncze tytuły, ale wolą myszkować po gatunkach i wypróbowywać różne gry. Ich oferta nie jest stała, część z około stu tytułów wypada co jakiś czas z usługi i pojawiają się inne, warto natomiast zauważyć, że produkcje Microsoft pojawiają się w Game Pass zawsze w dniu premiery. Drugiego promocyjnego dodatku, a więc bezprzewodowego pada Xbox nie trzeba raczej nikomu opisywać. Jeśli gra na ekranie dotykowym to dla nas "nie to", taki kontroler w zestawie z tabletem (czy nawet PC) to strzał w dziesiątkę i sto punktów do frajdy.

Jak wziąć udział w promocji na Samsung Galaxy Tab S9 FE?

Jak zatem nabyć tablet w gamingowej promocji? Zasady są całkiem proste. Wystarczy dokonać zakupu Samsung Galaxy Tab S9 FE lub FE+ u autoryzowanego sprzedawcy, takiego jak Rtv Euro Agd, aktywować urządzenie, a po zalogowaniu się do aplikacji Samsung Members wypełnić formularz ogłoszeniowy i załączyć dowód zakupu (napóźniej do 2 czerwca 2024 roku). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni otrzymamy pad Xbox oraz dostęp do Game Pass Ultimate. Na zakup mamy czas do 19 maja.

Pełen regulamin, zasady promocji, a także odnośniki do wszystkich wersji tabletu objętego akcją znajdziemy na dedykowanej stronie.

Moc do gamingu, ale nie tylko

A jak wypada sam promocyjny tablet z serii FE (Fan Edition)? Podobnie jak jego smartfonowy odpowiednik zdobywa sporą popularność jako alternatywa dla modeli flagowych i jest świetnie oceniany przez kupujących. Zarówno niespełna 11-calowy model Samsung Galaxy Tab S9 FE, jak i większy Samsung Galaxy Tab S9 FE+ to jedne z najlepszych tabletów dostępnych obecnie na rynku, charakteryzujące się wprawdzie skromniejszymi podzespołami niż modele flagowe, ale oferujące część ich funkcji i to w zdecydowanie atrakcyjniejszej cenie.

Co więcej, modele te spełniają wszystkie wymagania, jakie powinny spełniać tablety, jeśli mają nam posłużyć do płynnej rozgrywki - niezależnie, czy mówimy o prostych grach mobilnych, emulatorach gier konsolowych czy o odpaleniu Fortnite'a. A jakie to wymagania? Przyjrzyjmy się im po kolei.

Na co zwracać uwagę kupując tablet do grania?

Po pierwsze, na wydajność. Jeśli chcemy korzystać tabletu nie tylko do przeglądania internetu czy puszczania dzieciom bajek, ale uruchomić na nim nasze ulubione gry, obowiązkowo należy zadbać, by zakupiony przez nas model był wystarczająco wydajny. Na podzespołach nie możemy w tym wypadku zbytnio oszczędzać - wybrane przez nas urządzenie powinno dysponować solidnym, co najmniej 8-rdzeniowym procesorem, odpowiednim układem graficznym i wystarczającą ilością pamięci RAM. W przypadku Samsug S9 FE wszystko to mamy zapewnione. Procesor Samsung Exynos 1380, wsparty przez 6 lub 8 GB pamięci RAM obsłuży bez problemu gry mobilne i nie spowoduje przegrzewania się urządzenia. W zakresie systemu operacyjnego, sprzęt oparto na systemie Android 13, który zresztą możemy już zaktualizować do najnowszej, czternastej wersji.

Równie ważna będzie też bateria, która powinna zapewniać nam solidny czas pracy na jednym ładowaniu. Bateria o pojemności 8000 mAh (czy też 10090 mAh w modelu FE+) zapewni nam nieprzerwaną rozgrywkę przez długi czas. A gdy w końcu bateria ulegnie rozładowaniu, możemy liczyć na szybkie ładowanie 45W, niedostępne w budżetowych tabletach.

Trzecim, niezwykle istotnym elementem, który będzie wpływał na wygodę użytkowania i jakość gamingowych rozgrywek to wielkość i jakość wyświetlacza. W erze dużych smartfonów, optymalnym wyborem będzie tablet z ekranem w granicach 10-12,5 cala. Taki rozmiar zapewni nam zdecydowanie więcej frajdy niż telefon, ale wciąż pozostanie sprzętem mobilnym i lekkim. Oba promocyjne modele Samsung wpisują się w ten limit - 10,9-calowy Samsung Galaxy Tab S9FE wyposażony został w ekran o rozdzielczości 2304x1440 px, a w przypadku wersji w plusem do czynienia mamy z 12,4-calowym ekranem o rozdzielczości 2560x1600 px. Jeśli obawiasz się wyświetlacza TFT, to zupełnie niepotrzebnie - w tym modelu jest on znakomity i zaskakuje wyrazistością, jasnością (nawet 720 nitów) oraz żywymi barwami, do tego oferując częstotliwość odświeżania ekranu do 90Hz, którą gracze zdecydowanie docenią.

Dla wielu osób kluczowa będzie też stabilna łączność. W przypadku serii S9 FE nie ma tutaj zastrzeżeń - możemy liczyć nowoczesną łączność W-Fi 6, a opcjonalnie także na łączność LTE/5G, jeśli zależy nam na dostępie do internetu w każdych warunkach. Dzięki Bluetooth w wersji 5.3, bezproblemowo podłączymy też słuchawki TWS, by móc w pełni zanurzyć się w grze, choć tak naprawdę nie jest to wcale konieczne - zainstalowane w tablecie głośniki są bardzo dobrej jakości, więc korzystanie z dodatkowych urządzeń audio to kwestia wyboru, a nie konieczności.

No i kolejna istotna sprawa - podłączenie zewnętrznego kontrolera. W przypadku wielu gier będzie on niezbędny, by czerpać z zabawy pełnię radości i nie martwić się brakiem fizycznych przycisków. W przypadku Samsung Galaxy Tab S9 FE nie ma problemu z takim podłączeniem, a biały kontroler XboX otrzymujemy w prezencie.

Dla osób, które będą spędzać z tabletem sporo czasu - czy to grając, czy oglądając filmy, czy pracując - istotną cechą będzie też filtr światła niebieskiego, który ograniczy niekorzystną jego emisję, zmniejszając zmęczenie oczu po długim wpatrywaniu w ekran i przeciwdziałając kłopotom z zasypianiem, które mogą wystąpić jeśli używamy urządzenia przed pójściem spać. Jeśli planujemy czasami użyczać sprzęt dziecku, z pewnością docenimy też klasę odporności Galaxy Tab S9 FE na pył i wodę, a w tym wypadku mowa o klasie IP68.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w przypadku Samsung Galaxy Tab S9 FE, a co może stanowić ogromną wartość dodaną? Zdecydowanie na obsługę rysika S Pen, który jest dostępny w zestawie, pozwalającego na rysowanie czy sporządzanie odręcznych notatek i konwertowanie ich na tekst. Jeśli z kolei dokupimy do tabletu dedykowaną klawiaturę, możemy zapomnieć o konieczności posiadania laptopa - zwłaszcza, że tablet umożliwia też korzystanie z dodatkowego, większego ekranu dzięki aplikacji Samsung Dex.

Podsumowując, tablet taki jak Samsung Galaxy Tab S9 FE to wygodne i wszechstronne urządzenie, które może stanowić nie tylko uniwersalne narzędzie do codziennej pracy i rozrywki, ale też świetną alternatywę gamingową dla smartfona czy dopełnienie grania na pececie lub konsoli - zarówno dla dziecka czy nastolatka, jak i dla osoby dorosłej, która lubi się czasami zrelaksować. Może to być także ostatnia deska ratunku, gdy któryś z domowników akurat korzysta z komputera czy telewizora, więc zagrać po prostu nie ma jak.

