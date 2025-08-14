Football Manager 2026 oficjalnie. Wielki powrót uznanej serii

Football Manager 2026 doczekał się oficjalnej zapowiedzi. Studio Sports Interactive prezentuje teaser nadchodzącej gry. Wygląda na to, że chwilowy kryzys został zażegnany.

Football Manager 2026 oficjalnie zapowiedziany

Opublikowano krótki teaser. Nie przybliża on mechanik gry, nowości i innych elementów natury gameplayowej. Materiał to swego rodzaju sygnał: jesteśmy gotowi wrócić do gry.

Co prawda nie znamy jeszcze daty premiery Football Manager 2026, ale już teraz można śmiało okrzyknąć nadchodzącą grę “rewolucyjną”. Tą rewolucją jest przejdzie serii na Unity. Już poprzednia odsłona miała być napędzana tym silnikiem, a skoro została anulowana, to można wyciągnąć wniosek, że przeniesienie gry do nowego środowiska nie było łatwym zadaniem.

Materiał wskazuje również na to, że twórcy zdobyli oficjalną licencją Premier League, co również będzie ogromnym atutem. Szczegóły poznamy wkrótce, być może nawet w ciągu najbliższych dni – 20 sierpnia 2025 r. rozpocznie się Gamescom.

Jeśli chodzi o potencjalną datę premiery, to nieoficjalnie mówi się, że Football Manager 2026 trafi na rynek jesienią bieżącego roku.