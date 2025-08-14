Stworzyli ChataGPT. Następny przystanek? Twój mózg

Z ostatnich doniesień wynika, że firma OpenAI jest poważnie zainteresowana interfejsami mózg-komputer.

Jak informuje Financial Times, twórcy ChataGPT prowadzą rozmowy na temat startupu Merge Labs, który ma ambicję zmienić oblicze interfejsów mózg–komputer. Wartość spółki szacuje się na 850 mln dolarów, a część kapitału – około 250 mln – ma pochodzić od funduszu inwestycyjnego OpenAI. Szef wspomnianej firmy, Sam Altman, ma zostać współzałożycielem Merge Labs, choć podobno nie planuje angażować się operacyjnie.

Nazwa startupu nie jest przypadkowa i odzwierciedla głębszą filozofię. Nawiązuje ona do koncepcji "scalenia" (ang. the merge), czyli momentu, w którym ludzkość zintegruje się z maszynami. Sam Altman od lat wyrażał swoje zainteresowanie tą ideą, pisząc już w 2017 roku o tym, jak ludzkość po raz pierwszy w historii zaprojektuje swoich własnych potomków.

Ta wizja zdaje się odróżniać Merge Labs od konkurencji. Podczas gdy Neuralink Elona Muska koncentruje się póki co głównie na zastosowaniach medycznych, takich jak pomoc osobom sparaliżowanym, projekt Altmana może celować w szersze horyzonty – ogólne wzmocnienie zdolności poznawczych i stworzenie prawdziwej symbiozy między człowiekiem a sztuczną inteligencją.

Wspomniane doniesienia mają póki co charakter nieoficjalny. Źródła serwisu TechCrunch precyzują, że rozmowy są na wczesnym etapie, a firma OpenAI nie zobowiązała się jeszcze do udziału, więc warunki mogą się zmienić.