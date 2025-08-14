Innowacje w pielęgnacji włosów. Dreame pokazuje nowy sprzęt

Marka Dreame rozszerza swoją ofertę o dwa nowe urządzenia do pielęgnacji włosów: inteligentną suszarko-lokówkę Dreame Dazzle oraz kompaktową suszarkę Dreame Hair Mini. Oba modele dostępne są od 12 sierpnia 2025 r.

Dreame, znana marka w segmencie beauty, wprowadza na rynek dwa nowe urządzenia do stylizacji włosów. Dreame Dazzle to zaawansowana suszarko-lokówka, która automatycznie dostosowuje parametry stylizacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Z kolei Dreame Hair Mini to lekka i kompaktowa suszarka, idealna do podróży.

Inteligentne rozwiązania dla zdrowych włosów

Współczesne technologie coraz częściej wspierają codzienną pielęgnację. Dreame Dazzle, dzięki technologii jonizacji i kontroli temperatury, chroni włosy przed przegrzewaniem, zapewniając im zdrowy wygląd i blask. Urządzenie oferuje trzy tryby prędkości i temperatury oraz pięć magnetycznych nasadek, co pozwala na różnorodne stylizacje.

Kompaktowość i wygoda w podróży

Z kolei Dreame Hair Mini, mniejsza suszarka ważąca zaledwie 270 g, jest idealnym rozwiązaniem dla osób często podróżujących. Dzięki technologii jonizacji, włosy pozostają w dobrej kondycji, a tryb dla dzieci z temperaturą 40°C zapewnia bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom. Suszarka dostępna jest w pięciu pastelowych kolorach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji.

Ceny i dostępność

Oba modele są dostępne od 12 sierpnia 2025 r. Dreame Hair Mini kosztuje 169 zł, natomiast Dreame Dazzle w cenie premierowej 1199 zł, obowiązującej do 26 sierpnia, po tym okresie cena wzrośnie do 1299 zł.