Znamy nowego lidera rankingu DxOmark. Tytuł króla mobilnej fotografii przejmuje Huawei Pura 80 Ultra, detronizując tym samym Oppo Find X8 Ultra.

Aparat w Huawei Pura 80 Ultra to mechanizm dość specyficzny, ale przede wszystkim skuteczny. Uzyskał on w testach DXOMARK 175 punktów, co stanowi najwyższy wynik w historii rankingu. Wynik ten uplasował urządzenie na pierwszym miejscu globalnego zestawienia smartfonów pod względem jakości aparatu.

Huawei Pura 80 Ultra ma wiele atutów

Podsumowanie testu DxOmark wskazuje na wysoką jakość obrazu w różnych warunkach: wierne odwzorowanie kolorów, wysoką ostrość i szczegółowość, poprawną ekspozycję, naturalną reprodukcję odcieni skóry w portretach oraz efektywne rozmycie tła. Aparat wyróżnia się także szerokim polem widzenia obiektywu ultraszerokokątnego i teleobiektywów, zachowując szczegóły w całym kadrze. Wideo charakteryzuje się płynnością, stabilizacją i wysokim poziomem detali, również przy rejestrowaniu ruchu.

Tylko w samej kategorii zdjęć Huawei Pura 80 Ultra uzyskał aż 180 punktów. Aparat z 1-calową matrycą HDR zapewnia szeroki zakres tonalny, wysoką szczegółowość i wierne kolory w jasnych oraz ciemnych partiach kadru. Sprawdza się w portretach z efektem bokeh, oferując bogate detale i naturalną kolorystykę, co potwierdziły testy DxOmark.

Podwójny teleobiektyw z mechaniczną zmianą ogniskowej uzyskał najwyższą ocenę za szczegółowość w pełnym zakresie zoomu. Konstrukcja łączy dwa obiektywy (3,7x do portretów, 9,4x do zdjęć dalekich) w jednej jednostce, zapewniając dużą uniwersalność. Zapewnia wysoką ostrość obiektów nawet z odległości kilkuset metrów oraz stabilność kolorów i ekspozycji przy powiększeniach ponad 10x dzięki algorytmom i mechanizmowi ruchomego pryzmatu.

W kategorii wideo też jest bardzo dobrze

Wideo w Huawei Pura 80 Ultra uzyskało 166 punktów, o 10 więcej niż w poprzedniku (Pura 70 Ultra, obecnie 4. w rankingu). 1-calowy aparat z Ultra HDR oferuje precyzyjne odwzorowanie światła i cieni oraz naturalny wygląd detali nawet w słabym oświetleniu. Zaawansowana stabilizacja przewiduje ruchy, umożliwiając płynne ujęcia z ręki w różnych scenariuszach.

Sensor Ultra Chroma XMAGE analizuje 1,5 mln kanałów multispektralnych, zapewniając bardzo wierną reprodukcję barw. Oferuje realistyczne, ciepłe odwzorowanie tonów skóry w różnych warunkach oświetleniowych oraz głębokie, naturalne kolory otoczenia.