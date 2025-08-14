Mniej PayPal na Steamie. Nie kupisz gier za złotówki

Polscy gracze mogą się zdziwić, jeśli chcą zakupić grę na Steamie. Jedna z metod płatności przechodzi zmiany. PayPal z przestał obsługiwać wiele walut na Steamie, w tym złotówki.

PayPal poinformował Valve, że bank obsługujący transakcje w niektórych walutach zakończył współpracę dotyczącą zakupów na Steam. W efekcie PayPal przestał obsługiwać transakcje w walutach: ostały się jedynie euro, dolar kanadyjski, funt brytyjski, jen japoński, dolar australijski i dolar amerykański.

Co na to Valve?

“Na początku lipca 2025 r. firma PayPal poinformowała Valve, że bank obsługujący transakcje płatnicze w niektórych walutach natychmiast zaprzestaje przetwarzania wszelkich transakcji związanych ze Steamem. Ma to wpływ na zakupy na Steamie przy użyciu PayPal w walutach innych niż EUR, CAD, GBP, JPY, AUD i USD” – oficjalny komunikat Valve nie pozostawia złudzeń.

Valve rozważa również wprowadzenie dodatkowych metod płatności dla klientów dotkniętych zmianą – w tym również polskich graczy – aczkolwiek firma nie ujawnia jeszcze szczegółów.

Motywacje PayPal nie są znane

Polskim graczom pozostaje korzystanie z alternatywnych metod płatności, takich jak np. doładowanie portfela Steam. Pytanie brzmi: dlaczego tak się stało? Decyzja PayPal wywołała szereg spekulacji. Niektórzy internauci sugerują, że może to być w jakiś sposób związany z presją, jaką między innymi PayPal wywiera na Valve w kwestii dystrybucji gier NSFW. To są jednak czyste spekulacje i aktualnie brak jest konkretnych dowodów łączących te wydarzenia.

Jeśli chodzi o polską walutę, to w tym miejscu należy przypomnieć, że polskie ceny gier należą do jednych z najwyższych na świecie.

Źródło: Wccftech