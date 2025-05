Odchudzony Samsung Galaxy S25 Edge trafił w moje ręce. Jest cienko? Jest cienko. Jest dobrze? Jest cienko.

Wszystko wskazuje na to, że rok 2025 upłynie pod znakiem cienkich smartfonów. Samsung Galaxy S25 Edge już jest, we wrześniu - według licznych przecieków - rywalizację z nim nawiąże iPhone 17 Air, a i Chińczycy powoli zaczynają się zbroić.

Odchudzenie Samsunga Galaxy S25 Edge nie obyło się bez kompromisów

Samsung Galaxy S25 Edge ma ekran 6,7 cala, a - wyjąwszy wystający aparat - mierzy raptem 5,8 mm grubości i waży jedynie 163 g. Nie jest to rekord świata, bo już 10 lat temu niektóre smartfony zeszły poniżej 5 mm, a i rozłożony Galaxy Z Fold 6 jest odrobinę smuklejszy niż Edge, ale jak na zwykły smartfon z 5G jest to wynik bardzo dobry. W ostatnich latach większość producentów celowała w 7-9 mm i wagę nierzadko przekraczającą 200 g.

Nie jest jednak tak, że Samsung zastosował jakieś kosmiczne technologie i upchnął w mniejszej obudowie wszystko to, co powinien mieć topowy smartfon. W porównaniu z Galaxy S25+ wariant Edge ma:

znacznie mniejszą baterię (3900 zamiast 4900 mAh);

wolniejsze ładowanie (25 zamiast 45 W);

aparat z dwoma obiektywami zamiast trzech (brak teleobiektywu);

wyższą cenę (5399 zamiast 5099 zł w sklepie Samsunga, a na wolnym rynku ceny "plusa" są jeszcze niższe).

W zamian Edge ma do zaoferowania mniejszą grubość i wagę, aparat główny o wyższej rozdzielczości (200 zamiast 50 Mpix) i tytanową obudowę zamiast aluminiowej, co przynajmniej powinno zabezpieczyć konstrukcję przed podatnością na zginanie. Tyle.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Ekran AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,9 cala,

3120 x 1440 (498 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 128, 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/1,9,

tryb makro Aparat tele - 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat tele - - - 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

f/3,4,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 3900 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 5000 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne Wymiary 158,2 x 75,6 x 5,8 mm 146,9 × 70,5 × 7,2 mm 158,4 × 75,8 × 7,3 mm 162,8 × 77,6 × 8,2 mm Waga 163 g 162 g 190 g 218 g Android 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 Odporność IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Ceramic 2 IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Armor 2 Rysik S Pen - - - tak, bez Bluetooth

Choć Galaxy S25 Edge jest cieńszy i lżejszy niż S25+, to jednocześnie mocno traci na stronie użytkowej - będzie działał krócej na jednym ładowaniu, a zakres zoomu aparatu jest mniejszy. Odchudzanie odbyło się więc po linii najmniejszego oporu. To tak jakby chcieć zrzucić na wadze, ale - zamiast włożyć w to faktyczny wysiłek - po prostu uciąć sobie rękę. Ważyłbyś mniej? Ważyłbyś. A że przez to miałbyś problemy z zawiązaniem buta...

Samsung Galaxy S25 Edge ma tylko dwa aparaty

A najgorsze jest to, że przy użyciu komercyjnie dostępnych technologii dałoby się to zrobić lepiej. Gdyby Samsung sięgnął po baterię krzemowo-węglową, to jej pojemność potencjalnie można by zrównać z litowo-jonowym S25+. A jeśli firma nie jest jeszcze gotowa na użycie tej technologii, to po co się spieszyć z wypuszczaniem telefonu, który jak żaden inny by na niej skorzystał?

Galaxy Z Flip 6 też ma mniejszą baterię i mniej aparatów niż inne samsungi, ale składana obudowa daje w codziennym użytkowaniu więcej korzyści niż cienka obudowa.

To powiedziawszy, Samsung Galaxy S25 Edge jest naprawdę przyjemnie cienki i lekki

5,8 mm i 163 g w połączeniu z 6,7-calowym ekranem robią robotę, więc komfort obsługi telefonu stoi na naprawdę wysokim poziomie. S25 Edge fajnie leży w dłoni, zdaje się być lekki jak piórko i jest zaskakująco dobrze wyważony. Nie czuć, by mocno wystająca wyspa z aparatami ciągnęła obudowę w dół, czego się trochę obawiałem.

Gdy po dniu spędzonym z Edge’em wziąłem do ręki Galaxy S25 Ultra i iPhone’a 16 Plus, oba smartfony wydały mi się napompowane i ciężkie, choć wrażenie to znika po dosłownie kilku minutach.

Od góry: iPhone 16 Plus, Galaxy S25 Ultra i Galaxy S25 Edge

Ale wiecie - życie to sztuka kompromisów. Smukłość i lekkość są super, ale jakim kosztem?