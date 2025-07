Akcesoria do telefonów

Samsung wprowadza ósmą generację zegarków z linii Galaxy Watch. Zmiany? Przede wszystkim nowy wygląd.

Zacznijmy od cen nowych akcesoriów Samsunga.

Galaxy Watch 8 (40 mm Bluetooth); - 1599 zł

Galaxy Watch 8 (40 mm LTE); - 1899 zł;

Galaxy Watch 8 (44 mm Bluetooth); - 1699 zł;

Galaxy Watch 8 (44 mm LTE); - 1899 zł;

Galaxy Watch 8 Classic (Bluetooth) - 2199 zł;

Galaxy Watch 8 Classic (LTE) - 2449 zł;

Galaxy Watch Ultra (2025) - 2899 zł.

Na start (do 24 lipca) przygotowano promocję, która pozwala zakupić wersję LTE w cenie wariantu Bluetooth. W przypadku Galaxy Watcha Ultra, który nie ma wersji bez LTE, producent oferuje cashback w wysokości 500 zł.

W tym samym okresie obowiązuje osobna promocja, która pozwala kupić zestaw obejmujący telefon z linii Galaxy Z 7 oraz zegarek z serii Galaxy Watch 8 z rabatem 400 zł.

Samsung Galaxy Watch 8 - co nowego?

W tej generacji projektanci Samsunga odświeżyli wzornictwo nowych zegarków, stosując połączenie okrągłego ekranu i kwadratowej koperty, która została po raz pierwszy zastosowana w Galaxy Watchu Ultra.

Samsung Galaxy Watch 8

Przy okazji po rocznej przerwie do oferty powrócił model Classic, uzbrojony w fizycznie obracany pierścień oraz dodatkowy konfigurowalny przycisk pozwalający szybko zainicjować wybrane akcje.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Przy okazji Samsung zmienił w serii Watch 8 mocowanie pasków, więc akcesoria od starszych zegarków nie będą już pasować.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Jeśli chodzi o specyfikację, zmiany nie są drastyczne. Zegarki Galaxy Watch 8 mają jaśniejsze ekrany, dwukrotnie więcej pamięci na dane i nieco pojemniejsze baterie, a procesor czy zestaw czujników są takie same jak w "siódemkach".

Nowe jest za to oprogramowanie. Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic i Watch Ultra (2025) to pierwsze smartwatche z wbudowanym systemem Wear OS 6, asystentem głosowym Gemini oraz nakładką One UI 8 Watch. Ta wnosi nowe funkcje zdrowotne.

Poradnik spania (Bedtime Guidance) ma celu pomoc w ustabilizowaniu rytmu dobowego użytkownika poprzez analizę danych z ostatnich trzech nocy – w tym ciśnienia krwi i codziennego cyklu aktywności. Na tej podstawie proponowane są indywidualne godziny snu, dostosowane do trybu życia użytkownika. Funkcja uwzględnia zmienne nawyki – np. różnice w porach zasypiania w weekendy i dni robocze – i może być przydatna dla osób zmagających się z nieregularnym snem.

Obciążenie naczyniowe (Vascular Load) monitoruje pracę układu sercowo-naczyniowego podczas snu, by ocenić jego obciążenie i stabilność. Obciążenie to powinno być w nocy niższe niż w ciągu dnia, więc ewentualne odchylenia mogą świadczyć o problemach zdrowotnych. Funkcja uwzględnia również czynniki dzienne, takie jak poziom stresu i aktywność fizyczna.

Trener biegania (Running Coach) oferuje spersonalizowane plany treningowe dopasowane do aktualnego poziomu sprawności fizycznej użytkownika. Po krótkim biegu (12 minut) smartwatch oceni kondycję w skali 1–10 i na tej podstawie wygeneruje plan treningu – od przygotowań do biegu na 5 km, aż po maraton. Trener ma dostarczyć wskazówek w czasie rzeczywistym i wesprze użytkownika w rozwoju sprawności, minimalizując ryzyko kontuzji wynikających z przeciążenia.

Współczynnik antyoksydacji (Antioxidant Index) ma umożliwić oszacowanie poziomu karotenoidów, czyli związków obecnych w warzywach i owocach, które pełnią rolę przeciwutleniaczy. Pomiar wykonywany jest przy użyciu czujnika optycznego, po przyłożeniu palca do dołu zegarka na kilka sekund. Ma to pozwolić na ocenę wpływu diety na poziom ochrony antyoksydacyjnej organizmu bez konieczności wykonywania testów laboratoryjnych i motywować do wprowadzenia zdrowszych nawyków żywieniowych.

Do oferty dołączył także Galaxy Watch Ultra (2025), ale to jedynie delikatne odświeżenie, obejmujące więcej pamięci na dane i nowe oprogramowanie od razu po wyjęciu z pudełka.

Galaxy Watch 8 Galaxy Watch 8 Classic Galaxy Watch Ultra (25) Wymiary (L) 43,7 × 46,0 × 8,6 mm /

34 g,



(S) 40,2 × 42,7 × 8,6 mm / 30 g 46,4 × 46,0 × 10,6 mm /

63,5 g 47,1 × 47,4 × 12,1 mm /

60,5 g Materiał Armor Aluminium Stal nierdzewna Tytan Procesor Exynos W1000 Exynos W1000 Exynos W1000 Pamięć 2/32 GB 2/64 GB 2/64 GB Ekran Szkło szafirowe

(L) 1,47 cala

480 × 480, 327 ppi,

do 3000 nitów



(S) 1,34 cala

438 × 438, 327 ppi,

do 3000 nitów Szkło szafirowe

1,34 cala

438 × 438, 327 ppi,

do 3000 nitów Szkło szafirowe

1,47 cala

480 × 480, 327 ppi,

do 3000 nitów Zdrowie Tętno, IHRN, EKG, ciśnienie tętnicze, BIA, ciągły SpO₂, temperatura,

bezdech senny, wynik energii, AGE (Labs), obciążenie naczyniowe,

przeciwutleniacze (Labs) Tętno, IHRN, EKG, ciśnienie tętnicze, BIA, ciągły SpO₂, temperatura,

bezdech senny, wynik energii, AGE (Labs), obciążenie naczyniowe,

przeciwutleniacze (Labs) Tętno, IHRN, EKG, ciśnienie tętnicze, BIA, ciągły SpO₂, temperatura,

bezdech senny, wynik energii, AGE (Labs), obciążenie naczyniowe,

przeciwutleniacze (Labs) Czujniki Akcelerometr (32 G), żyroskop, barometr,

czujnik światła, kompas, termometr Akcelerometr (32 G), żyroskop, barometr,

czujnik światła, kompas, termometr Akcelerometr (32 G), żyroskop, barometr,

czujnik światła, kompas, termometr Bateria (L) 435 mAh,



(S) 325 mAh 445 mAh 590 mAh Ładowanie WPC bezprzewodowe WPC bezprzewodowe WPC bezprzewodowe Łączność Bluetooth 5.3,

Wi‑Fi 2.4 i 5 GHz,

NFC,

Dual GPS (L1 + L5),

LTE (opcjonalne) Bluetooth 5.3,

Wi‑Fi 2.4 i 5 GHz,

NFC,

Dual GPS (L1 + L5),

LTE (opcjonalne) Bluetooth 5.3,

Wi‑Fi 2.4 i 5 GHz,

NFC,

Dual GPS (L1 + L5),

LTE (opcjonalne) Odporność 5 ATM + IP68 / MIL‑STD‑810H 5 ATM + IP68 / MIL‑STD‑810H 10 ATM + Pływanie w oceanie,

praca w szerokim zakresie temperatur

i wysokości Oprogramowanie One UI 8 Watch,

Wear OS 6 One UI 8 Watch,

Wear OS 6 One UI 8 Watch,

Wear OS 6 Pozostałe Mikrofon, głośnik, wibracja, pierścień dotykowy Mikrofon, głośnik,

Nowy system wibracji (Poziomy),

Pierścień fizyczny,

Szybki przycisk Mikrofon, głośnik,

Nowy system wibracji (Poziomy),

Szybki przycisk,

Syrena alarmowa

Samsung zaprezentował także nowe składane smartfony Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, z którymi możecie się zapoznać w osobnym artykule.