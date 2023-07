Firma Samsung Electronics rozszerza globalną ofertę monitorów ViewFinity o 27-calowy S9 (S90PC). Oto garść szczegółów na temat urządzenia.

ViewFinity S9 charakteryzuje 27-calowy ekran o rozdzielczości 5K (5120 x 2880 pikseli). Jego powierzchnia jest ponad połowę większa niż w przypadku innych monitorów UHD. Urządzenie pozwala profesjonalistom pracować nad treścią w ultra wysokiej rozdzielczości bez konieczności powiększania obrazu: użytkownicy widzą tu swoje projekty i jednocześnie wszystkie narzędzia edycyjne.

Producent zapewnia, że jego nowy produkt oferuje żywe i nasycone kolory. Co więcej, typowa jasność 600 cd/m2 ułatwia pracę w niemal każdym świetle. Technologia kalibracji pomaga użytkownikom uzyskać pożądaną gamę kolorów. Monitor jest fabrycznie skalibrowany do poziomu dokładności Delta E <21, więc jest gotowy do pracy natychmiast po rozpakowaniu.

Kalibracja smartfonem

ViewFinity S9 wykorzystuje funkcję inteligentnej kalibracji smartfonem. Użytkownik dostosuje parametry wyświetlania bez konieczności posiadania kosztownego specjalistycznego sprzętu.

Istnieje możliwość wyboru kalibracji w trybie podstawowym. Tu uregulujemy bilans bieli i ustawienia gamma. W trybie zaawansowanym można kontrolować temperaturę koloru, luminację, przestrzenie kolorów i ustawienia gamma.

Udogodnienia dla oczu

ViewFinity S9 dba o wzrok użytkownika na parę sposobów. Jest wyposażony w certyfikowaną przez instytut TUV funkcję zmniejszającą zmęczenie oczu nawet po dłuższym użytkowaniu monitora. Ponadto matowa powierzchnia zmniejsza odbicie światła.

źródło: materiały prasowe