Cooler Master to nie tylko chłodzenie i zasilacze. Niedawno w ofercie tego producenta znalazł się też monitor GA241, który stanowi ciekawą propozycję dla oszczędnych graczy.

Cooler Master GA241 to gamingowy monitor z 23,8-calowym panelem VA i częstotliwością odświeżania 100 Hz. Producent zapewnia, że dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na płynniejszą rozgrywkę niż w przypadku innych ekranów z tego segmentu. Technologia Adaptive Sync ma sprawiać, że monitor jest w stanie wyświetlać animacje bez rwania czy zacinania się obrazu.

Monitor od Cooler Master – szczegóły techniczne

Model GA241 pokazuje obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli w proporcjach 16:9. Zgodnie z danymi od producenta ekran cechuje kontrast 4000:1, jasność do 250 nitów i pokrycie gamy kolorów sRGB w 95 procentach.

Warto również zwrócić uwagę na deklarowany czas reakcji na poziomie 1 ms, który może okazać się istotny dla osób zmagających się w najbardziej dynamicznych grach online.

Ponadto monitor wyróżnia się na tle innych funkcjami ograniczającymi zmęczenie oczu. Taki rezultat mają zapewnić tryb niskiego poziomu niebieskiego światła oraz tryb eliminujący migotanie. Ponadto produkt wyposażono w różne opcje, dzięki którym użytkownik dostosuje styl wyświetlania do swoich potrzeb (np. do gier, filmów lub pracy).

Design i cena

Całość ma wąską ramę wokół ekranu i prostą podstawkę, dzięki której wyświetlacz ustawimy pod kątem od -5 ° do +20 °. Znajdziemy tu jeden port VGA, jeden port HDMI 1.4 i jedno gniazdo mini-jack 3,5 mm.

Cooler Master GA241 jest urządzeniem typu plug-and-play, co oznacza, że można go szybko podłączyć do komputera i łatwo skonfigurować bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Monitor jest dostępny w polskich sklepach w cenie od 499 zł.

źródło: materiały prasowe