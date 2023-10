Odpowiedź na pytanie o najlepszy monitor nie jest prosta. Tworząc ten ranking staraliśmy się jednak wybrać modele, które spełniają podstawowe wymagania większości użytkowników. Oto polecane monitory, które sprawdzą się podczas pracy, nauki, jak i zabawy.

Najlepszy monitor? Ile osób, tyle możliwych wyborów. Mamy tego świadomość, ale równocześnie mamy nadzieję, że w tym rankingu wielu użytkowników znajdzie model, który spełni ich wymagania. Od razu zaznaczmy jednak, że warto najpierw zajrzeć do innych zestawień, szczególnie jeśli interesują cię najlepsze monitory do 1000 zł albo najlepsze monitory dla graczy. Tutaj znajdziesz uniwersalne modele przeznaczone do pracy i rozrywki – w cenach od 1000 do 5000 złotych.

Jaki monitor do pracy i rozrywki? Ranking monitorów 2023:

Na ten ranking składają się modele od 1000 złotych wzwyż, a więc takie, które potrafią już zaoferować bardzo wysoką jakość obrazu i pierwszorzędną ergonomię. Znajdziesz tu zarówno urządzenia do pracy i nauki, jak i najróżniejszych form rozrywki.

W naszym zestawieniu postaraliśmy się umieścić monitory z różnych półek cenowych i dostosowane do różnych potrzeb. Znajdziesz w nim modele o przekątnych od 24 do 49 cali, o proporcjach od 16:10 do 32:9, o rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD i sięgającej 4K (lub 5K przy ultrapanoramicznych proporcjach), z panelami VA, IPS oraz QLED. Do gier, filmów, pracy i codziennego przeglądania Internetu. Zaczynajmy!

Polecane monitory do komputera

iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 – 25-calowy monitor 16:10 do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 W erze panoramicznych i ultrapanoramicznych monitorów proporcje 16:10 nie są szczególnie popularne. To jednak bardzo dobra opcja dla osób szukających sprzętu do pracy i nauki, a mających ograniczoną przestrzeń na swoim stanowisku. Za przykład niech posłuży 25-calowy model iiyama ProLite XUB2595WSU-B1, charakteryzujący się rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli (a więc to takie Full HD ze 120 dodatkowymi liniami poziomymi). Jak na monitor do biura przystało, oferuje on także szerokie opcje personalizacji (na czele z regulacją wysokości, pochyłu i obrotu), a dopełnieniem całości jest funkcja Pivot, umożliwiająca ułożenie ekranu w orientacji pionowej. Producent nie zapomniał też o funkcjach redukujących migotanie obrazu i emisję światła niebieskiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 25 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Proporcje ekranu 16:10

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

BenQ SW240 to alternatywa dla modelu powyżej, kierowana do osób mających większe wymagania, szczególnie w kontekście reprodukcji kolorów. Ten 24-calowy monitor oferuje taką samą rozdzielczość, ale ma 10-bitowy wyświetlacz i pokrywa 99 proc. przestrzeni Adobe RGB. Cena wynosi ok. 3000 zł.

Lenovo ThinkVision P24q-20 – monitor 24 cale o rozdzielczości 1440p Ocena benchmark.pl









4,6/5 Przejdźmy już tymczasem do najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych monitorów – o proporcjach 16:9. Zaczynamy od stosunkowo niedużego, bo 24-calowego modelu Lenovo ThinkVision P24q-20. Dysponując budżetem powyżej 1000 złotych przy takiej przekątnej można już myśleć o czymś więcej niż Full HD i opisywane urządzenie faktycznie oferuje większą przestrzeń roboczą czy też szczegółowość. Konkretnie jego matowy ekran typu IPS oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli. Dodaj do tego jasność na poziomie 300 cd/m2 i czas reakcji wynoszący 4 ms, a wyjdzie bardzo dobry monitor do pracy i nauki, ale też do rozrywki czy codziennego surfowania w sieci. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.1

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

ASUS ProArt PA278QV – multimedialny monitor 27 cale Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dokładając niewiele gotówki można już kupić nieco większy, na przykład 27-calowy monitor. Nasz wybór padłby na model ASUS ProArt PA278QV o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Jego nazwa ma dwa źródła. Pierwszą jest stylowy wygląd. Drugą – ważniejszą – technologie i funkcje poprawiające multimedialne możliwości. Urządzenie precyzyjnie odwzorowuje kolory, w stu procentach pokrywa palety sRGB i Rec. 709, a jego dokładność potwierdza certyfikat Calman Verified. Producent postarał się również o szerokie opcje personalizacji, umożliwiające zadbanie o ergonomię w środowisku pracy. Antyrefleksyjna powłoka matrycy, jasność sięgająca 350 cd/m2 oraz szerokie kąty widzenia to kolejne atuty, a dopełnienie całości stanowią 4-watowe głośniki stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB 3.1

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

ASUS ProArt PA27AC jest równie interesującą konstrukcją. Pod wieloma względami jest to bliźniak wyżej wymienionego modeli, ale oferuje jeszcze wyższą jasność (400 cd/m2) i jeszcze więcej funkcji dedykowanych profesjonalistom. Cena wynosi ok. 2800 zł.

Dell S2722QC – 27-calowy monitor 4K do pracy i rozrywki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Budżet na poziomie 1500 – 2000 złotych okazuje się też wystarczający, by sprawić sobie monitor 4K, czyli oferujący rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli i tym samym oddający do dyspozycji użytkownika przestrzeń roboczą składającą się z cztery razy większej liczby punktów niż ma to miejsce w przypadku Full HD. Przykładem takiego urządzenia jest Dell S2722QC wyposażony w 27-calowy panel IPS o jasności 350 cd/m2 i czasie reakcji na poziomie 4 ms. Poza pełnym detali obrazem model ten może także pochwalić się przyzwoitym zestawem złączy, niemałymi opcjami regulacji ekranu, wbudowanymi głośnikami oraz elegancką, typowo biurową stylistyką. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 2x HDMI, 2x USB, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Dell UltraSharp U2723QE to alternatywa dla wyżej wymienionego modelu. Ze względu na wyższy kontrast, większą jasność i lepszą reprodukcję barw dobrze sprawdzi się na biurku grafika, fotografa lub projektanta. To stosunkowo niedrogi jak na tę klasę, a zarazem bardzo dobry monitor 4K. Cena wynosi ok. 2500 zł.

Philips E-line 325E1C/00 – 32-calowy monitor z zakrzywionym ekranem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czas przejść do nieco większych monitorów. Tę sekcję otworzy Philips E-line 325E1C/00. To niedrogi model, którego charakterystyczną cechą jest nie tylko duża przekątna (31,5 cala), ale też zakrzywienie ekranu. Sprawia ono, że łatwiej jest dostrzec wszystkie szczegóły obrazu, a podczas seansów czy grania ma się poczucie otoczenia obrazem. Rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli i jest jednym z atutów tego monitora, obok czasu reakcji 4 ms, odświeżania 75 Hz oraz kontrastu o współczynniku 3000:1. Model ten może i nie imponuje swoją specyfikacją, ale stosunek możliwości do ceny wypada tutaj lepiej niż dobrze. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

iiyama ProLite XB3270QS-B5 to model, który można uznać za alternatywę dla przedstawionego wyżej philipsa. Ma ekran o takiej samej przekątnej i rozdzielczości, ale w jest on płaski, a nie zakrzywiony. Choć w przypadku tak dużych wyświetlaczy wiele osób preferuje jednak krzywiznę, to ile osób – tyle gustów. Cena wynosi ok. 1200 zł.

LG UltraFine 32UN880P-B – ergonomiczny monitor 4K 32 cale Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasza kolejna propozycja to model, który początkowo przykuwa uwagę przede wszystkim swoją nietypową stopką. Dzięki niej urządzenie potrafi zaoferować niezwykłą ergonomię – możliwe jest precyzyjne ustawienie ekranu (z regulacją wysokości, pochylenia czy obrotu), a do tego sama stopka nie musi znajdować się na środku, co zwiększa możliwości aranżacyjne. LG UltraFine 32UN880P-B ma jednak więcej atutów. Przede wszystkim jest to 32-calowy monitor 4K, a więc oferujący bardzo dużą przestrzeń roboczą. Matryca IPS z obsługą HDR i pokrywającą 95 proc. gamy DCI-P3 zapewnia też bardzo ładny obraz, a wbudowane głośniki stereo są swego rodzaju wisienką na torcie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 – dobry monitor 34 cale do domu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Szukasz czegoś większego? W takim przypadku rzuć okiem na monitor iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 wyposażony w 34-calowy wyświetlacz typu VA. Model ten otwiera ostatnią już część naszego rankingu, poświęconą dużym urządzeniom ultrapanoramicznym. Ten konkretny sprzęt oferuje zakrzywiony panel o rozdzielczości 3440 x 1440 px (a więc mówimy tu o proporcjach 21:9). To model stworzony z myślą o pracy, jak i zabawie, także przy grach, o czym świadczą takie parametry jak czas reakcji 0,4 ms czy odświeżanie 120 Hz. Producent położył też duży nacisk na ergonomię, a wszystko to przy bardzo atrakcyjnej cenie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 0,4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 3x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x DisplayPort 1.2 (output), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.0 Typu B

Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz Zobacz recenzję

Samsung S34C500GAU również ma 34-calowy wyświetlacz VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Ekran tego monitora nie jest jednak zakrzywiony, co może przypaść do gustu części użytkowników. Urządzenie cechuje się ponadto atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości. Cena wynosi ok. 1700 zł.

BenQ EW3880R – 38-calowy monitor ultrapanoramiczny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Następny w kolejce jest jeszcze większy, 38-calowy monitor BenQ EW3880R. Wyświetlany na jego panelu IPS obraz cechuje się żywą kolorystyką oraz wysoką szczegółowością, za sprawą rozdzielczości 3840 x 1600 pikseli. Przy tym rozmiarze nie jest zaskoczeniem zakrzywienie ekranu, pozwalające zanurzyć się w wirtualnym świecie. Jeśli chodzi o najważniejsze elementy specyfikacji, to producent oferuje nam tu jasność na poziomie 400 cd/m2, czas reakcji schodzący do 4 ms oraz kontrast o współczynniku 1000:1. Nie zabrakło też, oczywiście, funkcji redukcji migotania i filtra światła niebieskiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 38 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x1600 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Samsung ViewFinity S9 S49A950UIP – duży monitor w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na koniec propozycja dla osób, którym marzy się naprawdę duży sprzęt. To Samsung ViewFinity S9 S49A950UIP wyposażony w 49-calowy wyświetlacz o proporcjach 32:9. Konkretnie mamy tu do czynienia z rozdzielczością 5120 x 1440 px. To świetna opcja dla użytkowników pracujących na co dzień na dwóch monitorach – z tym modelem w zupełności wystarczy jeden. Dzięki temu, że całość bazuje na technologii QLED, można liczyć na bardzo ładne kolory, a częstotliwość odświeżania 120 Hz przekłada się na bardzo dobrą płynność, co docenią miłośnicy sportu, gier i dynamicznych filmów akcji. Wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia to kolejne plusy, których temu modelowi nie brakuje. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 49 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 5120x1440 px

Proporcje ekranu 32:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, RJ-45, 3x USB 3.0, 2x HDMI 2.0, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz

Oczywiście w przypadku monitorów trudno o stworzenie konkretnego rankingu, ponieważ wybór jest olbrzymi, podobnie zresztą jak liczba możliwych preferencji. Jeśli więc nie udało ci się znaleźć niczego dla siebie i masz jakieś dodatkowe pytania, to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.