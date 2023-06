Sharp wprowadza do sprzedaży nowe monitory Sharp LC. Sprzęt zaprojektowano z myślą o użytkownikach z sektora szkolnictwa wyższego.

Firma Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek interaktywne monitory Sharp LC z technologią dotyku w podczerwieni. Monitory te są dostępne w rozmiarach 65", 75" i 86". Sprzęt powstał z myślą o użytkownikach z sektora szkolnictwa wyższego oraz pracy w salach szkoleniowych i w korporacjach.

Monitory z serii Sharp LC obsługują technologię plug-and-play bazującą na scenariuszach Bring-Your-Own-Meeting (BYOM). Dzięki nim łatwo podłączymy urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla w standardzie USB-C.

Ponadto dzięki wyjściu HDMI użytkownicy mają możliwość łączenia modeli LC z większymi wyświetlaczami, takimi jak projektory w audytorium. W ten sposób użytkownik będzie mógł, jak zapewnia producent, w łatwy sposób podłączać się do dodatkowego ekranu.

Monitory Sharp LC – aplikacje

Seria monitorów Sharp LC oferuje możliwość dostosowania ekranu głównego, co umożliwia łatwy dostęp do aplikacji zgodnie z preferencjami użytkownika. Dodatkowo istnieje opcja zmiany nazw wejść wideo, a to ułatwia nawigację podczas przełączania źródeł.

Monitory te są wyposażone w fabrycznie zainstalowane aplikacje, takie jak EShare, która umożliwia bezprzewodowe udostępnianie treści między urządzeniami i uczestnikami, czy aplikację białej tablicy. Współpraca z innymi zintegrowanymi narzędziami oraz z ekranem dotykowym, który imituje naturalne doświadczenie pisania na papierze, sprawia, że te funkcje pozwalają na intuicyjną i twórczą współpracę użytkowników.

Ralph Kolen, Product Manager w Sharp NEC Display Solutions Europe, dodaje, że w razie potrzeby monitor można rozbudować o moduł komputerowy OPS-PC, aby zwiększyć jego moc obliczeniową.

źródło: materiały prasowe