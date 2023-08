Samsung udostępnił najnowszą wersję aplikacji Try Galaxy. Tym razem oprogramowanie ma na celu "zmianę" iPhone'a w telefon Samsung ze składanym ekranem.

Try Galaxy to oprogramowanie, które jest dostępne już od dłuższego czasu. Samsung poświęca mu dużo uwagi, zaczynając traktować jako istotne ogniwo łańcucha reklamowego. W ten nietypowy sposób chce pokazać, jak wiele tracą osoby pozostające wierne Apple. Najnowsza wersja Try Galaxy pozwala użytkownikom iPhone’ów wypróbować interfejs składanych telefonów.

Try Galaxy zmienia iPhone'a w Samsunga

Korzystanie z Try Galaxy jest banalnie proste, ale problemem mogą okazać się wymagania, które na to pozwalają. Potrzebny jest przynajmniej iPhone 7 z najnowszą wersją iOS. To nie budzi grozy, w końcu mowa o urządzeniu z 2016 r. Sęk w tym, że nie wystarczy jedno.

Próba posmakowania interfejsu oferowanego na składanych smartfonach firmy Samusung wymaga sparowania za sobą dwóch iPhone’ów, które cechują się klasyczną konstrukcją. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany i znajdzie odpowiedniego kompana, wystarczy przejść na stronę internetową przygotowaną przez koreańskiego producenta, a następnie zeskanować znajdujący się tam kod QR na jednym z iPhone'ów i zaakceptować komunikat, jaki pojawi się wtedy na drugim.

Po tych krokach można zacząć przyglądać się niektórym funkcjom oferowanym przez Galaxy Z Fold 5 (ten model wyraźnie akcentuje tu producent). Samsung udostępnia np. grę Air Hockey, samouczek dotyczący wielozadaniowości czy opcję oglądania wideo na dwóch ekranach.

Składany iPhone. Kiedy premiera?

Samsung jest zdecydowanym liderem sektora składanych telefonów i jednocześnie tym producentem, który najczęściej odnosi się w swoich kampaniach do działań Apple. Amerykański gigant nie ma w ofercie składanego urządzenia mobilnego i prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

Plotki sugerują, że Apple dopiero eksperymentuje z technologią składanych smartfonów. Nawet najlepiej poinformowani analitycy nie są w stanie wskazać, kiedy może pojawić się pierwszy iPhone będący konkurencją dla serii Galaxy Z Fold lub Galaxy Z Flip. W tym roku, już jesienią, Apple zaprezentuje cztery kolejne, klasyczne iPhone’y.