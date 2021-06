O smartfonach z logo Apple można mówić długo. Nawet nie zaliczając się do ich fanów trudno zaprzeczać jednemu - kwestia aktualizacji wypada tu rewelacyjnie.

iOS 15 trafi na nawet 6-letnie smartfony iPhone

Android czy iOS, iOS czy Android? Można wymieniać przewagi każdego z tych systemów nad konkurentem, ale są punkty, w których dyskusja nie ma większego sensu. Aktualizacje to właśnie jeden z nich. Oczywiście nie da się ukryć, że Apple zdecydowanie łatwiej o to zadbać. Dobrze, że tę możliwość wykorzystuje.

Nie dalej jak wczoraj zaprezentowany został iOS 15. Początkowo producent nie przedstawił listy urządzeń, które będą objęte aktualizacją, ale dość szybko informacje te uzupełniono. I można stwierdzić tylko tyle, że lista jest naprawdę długa. Jeśli chodzi o najstarsze smartfony to do pociągu z napisem iOS 15 załapią się modele iPhone 6s i iPhone 6s Plus z 2015 roku. Naturalnie nowa wersja systemu trafi też do posiadaczy wszystkich później wydanych smartfonów z logo Apple.

iOS 15 lista kompatybilnych urządzeń

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. generacji)

iPhone SE (2. generacji)

iPod touch (7. generacji)

Apple nie zmusi Cię do aktualizacji do iOS 15

Źródła z reguły dość dobrze poinformowane w działaniach Apple sugerują, że aktualizacja do iOS 15 będzie dobrowolna. Wprawdzie producent nigdy do tego nie zmuszał, ale nie pozostawiał wielkiego wyboru, ponieważ starsze wersje systemu przestawały być rozwijane i wspierane. Teraz ma się to zmienić, bo iOS 14 podobno nadal będzie otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń. Wybór ma być przedstawiony jako opcja dysponowania „najnowszymi funkcjami i najbardziej kompletnym zestawem aktualizacji zabezpieczeń” lub „ważnymi aktualizacjami zabezpieczeń”.

Wydaje się to raczej ciekawostką, bo większości użytkowników smartfonów iPhone nie trzeba przekonywać do przesiadki na nowsze oprogramowanie. Daty premiery finalnej wersji iOS 15 jeszcze nie podano.

Źródło: Apple