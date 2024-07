San Diego Comic-Con 2024. Najważniejsze zwiastuny

Za nami San Diego Comic-Con 2024. Nie zabrakło emocji oraz spektakularnych zapowiedzi nowych filmów i seriali. Przygotujcie się na wysyp interesujących zwiastunów.

Działo się. San Diego Comic-Con 2024 dostarcza nam wielu informacji na temat nadchodzących filmów i seriali. Dla wielu odbiorców daniem głównym były informacje na temat marki “Avengers”. Oprócz tego zaprezentowano zwiastun drugiego sezonu “Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”.

Powraca Dexter: zapowiedziano "Dexter: Original Sin" oraz "Dexter: Resurrection". Z kolei "The Fantastic Four: First Steps" jawi się jako prawdziwa uczta dla fanów klimatów retrofuturystycznych.

"Like a Dragon: Yakuza"

Słyszeliście o serii gier “Yakuza”? Pewnie, że tak! Z pewnością ucieszy fakt serialowej ekranizacji. Premiera 24 października 2024 r. w Amazon Prime.

Nowe produkcje z uniwersum “Star Trek”

W trakcie San Diego Comic-Con 2024 zaprezentowano finałowy zwiastun animowanego serialu “Star Trek: Lower Decks”, trzeci zwiastun aktorskiego serialu “Star Trek: Strange New Worlds” oraz spin-off pod tytułem “Star Trek: Section 31”.

“Wywiad z wampirem: Sezon 3”

Kultowa powieść doczekała się nie tylko filmu, ale i serialowej adaptacji. Wygląda na to, że w trzecim sezonie Lestat (Sam Reid) wyruszy w trasę koncertową wraz ze swoim zespołem rockowym.

“The Penguin”

19 września 2024 r. na platformie Max zadebiutuje aktorski serial będący spin-offem filmu "The Batman".

Film “Transformers: Początek” na nowym zwiastunie

Animowany film w znanym i lubianym uniwersum pokazuje swoją twarz na kolejnym zwiastunie. Akcja widowiska zabierze widzów na planetę Cybertron. Premiera 20 września 2024 r.

Nowy sezon “The Walking Dead: Dead City”

Spin-off “The Walking Dead” doczeka się nowego sezonu. AMC zapowiada, że debiut nastąpi w 2025 r., lecz dokładnej daty premiery brakuje.

Finałowy sezon “Superman i Lois”

Serial “Superman i Lois” dobiega końca. W trakcie San Diego Comic-Con 2024 otrzymaliśmy wgląd w finałowy sezon. Spektakularny zwiastun pokazuje dynamiczną walkę z Dommsdayem.

“Stamtąd” - trzeci sezon na zwiastunie

Dobrze oceniany horror “Stamtąd” nie da o sobie zapomnieć. Trzeci sezon doczekał się oficjalnej zapowiedzi. Nie wiemy, kiedy kolejny sezon będzie dostępny w Polsce (premiera w USA 22 września 2024 r.)

Źródło: The Verge, Gizmodo