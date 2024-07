Już nic nie będzie takie same. Instagram wprowadza nową funkcję

Meta wprowadza AI Studio na Instagramie, umożliwiając tworzenie AI wersji użytkowników. Funkcja ta pozwala twórcom na interakcję z obserwatorami za pomocą personalizowanej sztucznej inteligencji.

Mark Zuckerberg dopiero co mówił o wizji AI awatarów twórców, by te cyfrowe klony mogły kontaktować się z fanami, a już Meta udostępnia narzędzie AI Studio. Pozwala ono użytkownikom Instagramu (na razie tylko w USA) na tworzenie AI wersji samych siebie. Funkcja ta ma na celu umożliwienie twórcom i właścicielom firm prowadzenie rozmów z ich obserwatorami za pomocą sztucznej inteligencji. Narzędzie jest dostępne na stronie internetowej AI Studio oraz bezpośrednio w aplikacji Instagram, gdzie można rozpocząć nowy "AI chat".

Personalizacja AI

W swoim wpisie na blogu, Meta informuje, że twórcy mogą dostosować swoje AI na podstawie treści publikowanych na Instagramie, unikać określonych tematów oraz udostępniać wybrane linki. Mogą również zarządzać automatycznymi odpowiedziami oraz decydować, z którymi kontami AI ma wchodzić w interakcje.

Nowe postacie AI

AI Studio pozwala także na tworzenie całkowicie nowych postaci AI, które mogą być używane w aplikacjach Meta. Firma chce umożliwić ludziom interakcję z tematycznymi chatbotami. Meta planuje udostępniać stworzone przez użytkowników postacie AI innym do wypróbowania.

Znane twarze w nowej roli

Meta zaczęła od współpracy z kilkoma celebrytami, tworząc ich AI wersje o innych imionach i osobowościach. Firma podjęła takie działania, aby zminimalizować ryzyko, że AI celebrytów wypowiedzą się w sposób nieodpowiedni. Pomimo wbudowanych zabezpieczeń, generatywna AI wciąż może powodować problemy.

Świadomość ryzyka

Meta zdaje sobie sprawę z potencjalnych trudności związanych z tą technologią. Profile AI są wyraźnie oznaczone, a proces tworzenia AI obejmuje listę tematów, na które AI nie powinna odpowiadać. Przykładem pytania, na które AI może być poinstruowana, by nie odpowiadać, jest: "Czy powinienem zainwestować w kryptowaluty?" Jak to wpłynie na kontakty użytkowników z fanami? Plus jest taki, że odpowiedzi będą znacznie częstsze i szybsze, ale czy świadomość, że odpowiada automat, a nie idol, zniechęci fanów do takiego kontaktu? Dajcie znać w komentarzach.