Dexter wraca do świata żywych. Dwa nowe seriale w drodze

Tęsknicie za Dexterem? Najbardziej lubiany seryjny morderca powraca. Znowu.

Stacja ShowTime już wcześniej ujawniła, że kultowy serial doczeka się prequelu "Dexter: Original Sin" z zupełnie nową obsadą. Twórcy zamierzają jednak odnowić współpracę także ze starą.

Michael C Hall powróci w "Dexter: Resurrection"

Podczas konwentu Comic-Con w San Diego oficjalnie potwierdzono, że serial "Dexter" doczeka się kolejnej kontynuacji. Jej tytuł to "Dexter: Resurrection", a premierę zaplanowano na lato 2025.

W tytułową rolę ponownie wcieli się Michael C Hall, który wystąpił już w ośmiu sezonach "Dextera" w latach 2006-2013 oraz w miniserii "Dexter: New Blood" z 2021 roku.

Jakim cudem Dexter powraca?

Fani antybohatera pamiętają z pewnością, że miniseria "Dexter: New Blood" zakończyła się jego "śmiercią". W finale mogliśmy zobaczyć ujęcie na Morgana wykrwawiającego się po postrzeleniu przez syna.

Postrzał w klatkę piersiową ciężko uznać za najbardziej niepodważalną śmierć w historii telewizji, więc przeżycie Dextera da się uzasadnić fabularnie. Bardziej problematyczne są wcześniejsze deklaracje twórców.

W styczniu 2022 serwis Deadline zapytał showrunnera serii "Dexter: New Blood"- Clyde’a Phillipsa - czy tytułowy bohater faktycznie został uśmiercony. "Mam dla was trzy słowa: Dexter nie żyje. Nie zrobiłbym tego widzom. To byłoby nieuczciwe. Tutaj nie ma wątpliwości, że to finał. Dexter nie żyje" - zapewnił wówczas twórca serialu.

Jest i pierwszy zwiastun "Dexter: Original Sin"

"Dexter: Original Sin" to prequel, którego akcja rozegra się w 1991 roku, czyli 15 lat przed pierwszym serialem. Choć w główną rolę wcieli się tym razem Patrick Gibson, potwierdzono, że i w tej produkcji wystąpi Michael C Hall. Aktorowi powierzono rolę narratora oraz wewnętrznego głosu bohatera.

"Dexter: Original Sin" doczekał się także zwiastuna, który stylizowany jest na czołówkę pierwszego serialu. Premierę zaplanowano na grudzień tego roku.

Seriale "Dexter: Original Sin" oraz "Dexter: Resurrection" to wspólne przedsięwzięcia amerykańskiej stacji ShowTime oraz platformy Paramount+. Można więc oczekiwać, że w Polsce będzie można je obejrzeć na SkyShowTime.