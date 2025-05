Sankcje popychają Rosję do opracowania krajowych produktów z segmentu technologicznego. Dobrym przykładem są procesory. W tej kwestii widać pewien postęp.

Rosyjski producent CPU Baikal Electronics dostarczył na krajowy rynek 85 tys. procesorów od 2012 r. – informuje Tom’s Hardware powołując się na rosyjski serwis Cnews. Mimo trudności związanych z sankcjami, firma planuje rozwinąć produkcję.

Ambitne plany

Większość z tych 85 tys. CPU to procesory Baikal-T do zastosowań "wbudowanych". Baikal Electronics planuje dalszą ekspansję na krajowym rynku, koncentrując się na produkcji CPU dla komputerów osobistych. Do 2019 r. Baikal dostarczył na rynek rosyjski 17 tys. procesorów, a do końca 2024 r. liczba ta wzrosła pięciokrotnie. Firma zwiększyła liczbę biur do czterech i podwoiła zatrudnienie do 200 osób. Jednak sankcje nałożone przez Tajwan, USA i Europę w 2022 r. znacznie utrudniły import nowoczesnych technologii, co zmusiło Baikal do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Jakie cele wyzwacza sobie rosyjski producent? Baikal Electronics planuje produkcję nowych procesorów Baikal-L dla urządzeń mobilnych oraz Baikal-S2 dla centrów danych. “Oczekuje się, że oba urządzenia zostaną wyprodukowane przez chińską firmę SMIC” – zaznacza Tom’s Hardware. Co więcej, firma rozpoczęła również masową produkcję własnego mikrokontrolera, co można uznać za postęp.

Rosja kombinuje jak może

Widać więc wyraźnie chęć uniezależnienia się od zachodniej technologii. Kwestia procesorów wydaje się kluczowa, bo nie tylko Baikal Electronics skupia się na produkcji CPU. Do 2028 r. mają powstać rosyjskie fabryki procesorów, w których ruszy masowa produkcja CPU w 28-nanometrowym procesie litograficznym.

CPU w procesie 28-nm dla Rosji oznaczać będzie pewien postęp, ale ta technologia jest sama w sobie przestarzała. Nowoczesne zachodnie procesory powstają w litografii 3 nm i 4 nm, a tajwański gigant TSMC zapowiada produkcję w 2 nm.

Jeśli o rosyjski sprzęt, to pojawiają się nawet plany opracowania krajowego odpowiednika popularnych konsol do grania. Co prawda nie będzie to sprzęt o wydajności PS5, ale sam fakt, że urządzenie powstaje zasługuje na uwagę. Ciekawe tylko, czy rosyjska konsola zapewni wystarczającą wydajność dla takich gier jak "rosyjski Wiedźmin".

Źródło: Tom's Hardware, zdjęcie otwarcia: Baikal Electronics